Ученые проверили, правда ли так вредно курить во время беременности: результаты получились спорными

За последние два десятилетия в Германии было разработано множество программ на глобальном, национальном и региональном уровнях, направленных на снижение пагубного вреда, связанного с употреблением табака.

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого определили действительно ли запреты на курение улучшает исходы беременности и здоровье детей. Результаты исследования опубликованы на сайте nature.

Ученые проанализировали рожениц в период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016. Всего за данный промежуток времени на свет появилось более 1,3 млн деток. На две третьих из них, на их здоровье, влияние курения не было значимым.

В этом исследовании ученые наблюдали, что влияние курения на протекание беременности были довольно небольшими и нечеткими, за исключением очень преждевременных родов. Из чего можно сделать вывод, что курение - это не единственный фактор, влияющий на исход беременности.

С другой стороны, отсутствие явного эффекта можно, например, также объяснить более сознательным поведением беременных женщин.

Стоит отметить, что это первое исследование, посвященное оценке влияния запрета курения на беременность, проведенное в Германии.

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