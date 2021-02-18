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Четверг, 18.02.2021
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Доктор Комаровский ответил, опасно ли беременным вакцинироваться от коронавируса

Доктор Комаровский ответил, опасно ли беременным вакцинироваться от коронавируса
23:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Прививки от коронавируса для беременных женщин не опасны.

Об этом сообщил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем официальном сайте.

Когда речь идет о вакцинации беременных или женщин на этапе подготовки к беременности, особую осторожность проявляют при прививке живыми вакцинами. Например, от кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, где используются живые ослабленные вирусы" .

"Если же речь идет о прививке от коронавируса, то оснований для таких волнений нет: во всех вакцинах, которые сейчас доступны, используются лишь фрагменты вируса. То есть это в принципе не опасно, но для беременных коронавирус может быть реально опасен, поэтому защитить себя на этапе планирования или при наступлении беременности будет очень правильно", - сообщил врач.

Комаровский отметил, что нормативные документы, в которых будет написано, что прививать беременных можно, появятся только после длительных исследований и испытаний, они в принципе не могут появиться быстро.

Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса

"Мало кто готов брать на себя ответственность и сказать: давайте будем прививать всех беременных подряд. Тем не менее, по логике, ни векторные вакцины, ни РНК-вакцины, ни пептидные вакцины не имеют противопоказаний для применения беременным", - объяснил врач.

 Доктор считает, что вакцинировать беременных можно и нужно, а сделать это на этапе планирования беременности было бы очень мудро.

Напомним, ранее врач рассказал, можно ли кормить грудью ребенка, если мама болеет коронавирусом.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.
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