Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля
СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля

Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса

Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: gordonua.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию "ГОРДОН"  рассказал, в чем разница между вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca и "Спутник V".

"Для населения что "Спутник V", что Pfizer, что Moderna, что AstraZeneca – все это одно и то же. Вы понимаете, какая разница между м-РНК-вакцинами и "вектором"? Нет. Если я вам расскажу, что Pfizer и Moderna – это м-РНК-вакцины, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту м-РНК-вакцину. 

AstraZeneca или "Спутник V" – это вообще другое. Это уже аденовирусные так называемые векторные вакцины, где в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор фрагмент коронавируса, и мы вырабатываем к нему иммунитет", - объяснил Комаровский.

На вопрос собирается ли вакцинироваться он сам, Комаровский ответил: "Обязательно. Более того: я привьюсь, все мои сотрудники привьются – и вообще все люди, которые мне доверяют, – если у них будет доступ к адекватной, нормальной вакцине, – они привьются. Сейчас Pfizer я бы привился мгновенно".

Напомним, вакцинация в Украине должна стартовать уже в феврале. Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac. 

В свою очередь в СМИ появилась информация, что поставки переносятся на апрель.

По состоянию на утро 10 февраля в Украине выявили 3409 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 600

Все по теме:

Вакцинация, Pfizer, Евгений Комаровский, AstraZeneca, Moderna.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
02 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
03 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
04 Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
05 Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь