Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, в чем разница между вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca и "Спутник V".

"Для населения что "Спутник V", что Pfizer, что Moderna, что AstraZeneca – все это одно и то же. Вы понимаете, какая разница между м-РНК-вакцинами и "вектором"? Нет. Если я вам расскажу, что Pfizer и Moderna – это м-РНК-вакцины, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту м-РНК-вакцину.

AstraZeneca или "Спутник V" – это вообще другое. Это уже аденовирусные так называемые векторные вакцины, где в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор фрагмент коронавируса, и мы вырабатываем к нему иммунитет", - объяснил Комаровский.

На вопрос собирается ли вакцинироваться он сам, Комаровский ответил: "Обязательно. Более того: я привьюсь, все мои сотрудники привьются – и вообще все люди, которые мне доверяют, – если у них будет доступ к адекватной, нормальной вакцине, – они привьются. Сейчас Pfizer я бы привился мгновенно".

Напомним, вакцинация в Украине должна стартовать уже в феврале. Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

В свою очередь в СМИ появилась информация, что поставки переносятся на апрель.

По состоянию на утро 10 февраля в Украине выявили 3409 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.