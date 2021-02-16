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Вторник, 16.02.2021
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Можно ли кормить грудью ребенка, если мама болеет коронавирусом: ответ доктора Комаровского

Можно ли кормить грудью ребенка, если мама болеет коронавирусом: ответ доктора Комаровского
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Тема коронавируса продолжает "терзать" украинцев. 

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм и официальном сайте с радостью отвечает на вопросы от своих подписчиков, таким образом помогая и спросившему и тем, кто это прочитает.

Один из вопросов к Евгению Олеговичу был о грудном вскармливании при коронавирусе. Можно ли продолжать кормить малыша грудью, если у мамы диагностировали ковид?

"Кормление грудью однозначно можно и нужно продолжать" - говорит доктор Комаровский.

Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет. Да и вряд ли грудничок вам скажет, что он не чувствует запаха или вкуса молока.

Если у ребенка, мама которого заразилась, наблюдается недомогание — к примеру температура, то в принципе заражение возможно.

Как это проверить?  Евгений Олегович уверяет, что все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 177

Все по теме:

Грудное вскармливание, Коронавирус, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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