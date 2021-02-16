Можно ли кормить грудью ребенка, если мама болеет коронавирусом: ответ доктора Комаровского

Тема коронавируса продолжает "терзать" украинцев.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм и официальном сайте с радостью отвечает на вопросы от своих подписчиков, таким образом помогая и спросившему и тем, кто это прочитает.

Один из вопросов к Евгению Олеговичу был о грудном вскармливании при коронавирусе. Можно ли продолжать кормить малыша грудью, если у мамы диагностировали ковид?

"Кормление грудью однозначно можно и нужно продолжать" - говорит доктор Комаровский.

Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет. Да и вряд ли грудничок вам скажет, что он не чувствует запаха или вкуса молока.

Если у ребенка, мама которого заразилась, наблюдается недомогание — к примеру температура, то в принципе заражение возможно.

Как это проверить? Евгений Олегович уверяет, что все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста.

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