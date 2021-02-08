Использование лекарств при кормлении грудью: доктор Комаровский назвал 8 главных правил

Доктор Евгений Комаровский - настоящее "сокровище" как для новоиспеченных родителей, так и для уже более опытных. На своей страницах в соцсетях и на официальном сайте можно найти ответ на практически любой вопрос, который интересует. А если такого ответа нет, то можно написать и спросить.

Один из своих постов в Инстаграме Евгений Олегович посвятил очень важному вопросу, особенно в период гриппа и простуд, - правильному использованию лекарств при кормлении грудью.

Доктор Комаровский назвал 8 главных правил, которые помогут мамочкам не навредить своему малышу:

Первое - самолечение недопустимо. Прием любого препарата должен быть согласован с врачом.

Второе - помните, что ни один препарат не является абсолютно безопасным для ребенка. Особая осторожность необходима в периоде новорожденности.

Третье - следует отдавать предпочтение хорошо известным и изученным препаратам.

Четвертое - стоит использовать минимальное терапевтические дозы.

Пятое - не забывайте о том, что врачи, за исключением вашего педиатра или семейного доктора, могут не знать о том, что вы кормите грудью. Обязательно поделитесь с ними этой информацией до того, как будут назначены лекарства.

Шестое - любой приобретенный вами лекарственный препарат в обязательном порядке должен иметь инструкцию по применению, и в этой инструкции непременно должен быть пункт, указывающий на возможность использования данного лекарства при кормлении грудью.

Седьмое - помните, что чем больше перерыв между приемом лекарства и кормлением грудью тем меньше концентрация препарата в плазме крови и соответственно в молоке. Именно поэтому принимайте препараты непосредственно перед тем, как приложить ребенка к груди (во время кормления попасть в молоко лекарство не успеет, а до следующего кормления пройдет максимально возможное время).

Восьмое - очень важное и актуальное правило. Не отказывайтесь от лечения только потому, что потребуется временное прекращение грудного вскармливания. Помните, что здоровая мама необходима вашему ребенку не меньше, чем грудное молоко.

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