Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украину засыпает снегом - спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и гололеде
Украину засыпает снегом - спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и гололеде
В Украине ограничили движение по части дорог из-за непогоды: список трасс
В Украине ограничили движение по части дорог из-за непогоды: список трасс
Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)

Использование лекарств при кормлении грудью: доктор Комаровский назвал 8 главных правил

Использование лекарств при кормлении грудью: доктор Комаровский назвал 8 главных правил
09:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Доктор Евгений Комаровский - настоящее "сокровище" как для новоиспеченных родителей, так и для уже более опытных. На своей страницах в соцсетях и на официальном сайте можно найти ответ на практически любой вопрос, который интересует. А если такого ответа нет, то можно написать и спросить.

Один из своих постов в Инстаграме Евгений Олегович посвятил очень важному вопросу, особенно в период гриппа и простуд, - правильному использованию лекарств при кормлении грудью.

Доктор Комаровский назвал 8 главных правил, которые помогут мамочкам не навредить своему малышу:

Первое - самолечение недопустимо. Прием любого препарата должен быть согласован с врачом.

Второе - помните, что ни один препарат не является абсолютно безопасным для ребенка. Особая осторожность необходима в периоде новорожденности.

Третье - следует отдавать предпочтение хорошо известным и изученным препаратам.

Четвертое - стоит использовать минимальное терапевтические дозы.

Пятое - не забывайте о том, что врачи, за исключением вашего педиатра или семейного доктора, могут не знать о том, что вы кормите грудью. Обязательно поделитесь с ними этой информацией до того, как будут назначены лекарства.

Шестое - любой приобретенный вами лекарственный препарат в обязательном порядке должен иметь инструкцию по применению, и в этой инструкции непременно должен быть пункт, указывающий на возможность использования данного лекарства при кормлении грудью.

Седьмое - помните, что чем больше перерыв между приемом лекарства и кормлением грудью тем меньше концентрация препарата в плазме крови и соответственно в молоке. Именно поэтому принимайте препараты непосредственно перед тем, как приложить ребенка к груди (во время кормления попасть в молоко лекарство не успеет, а до следующего кормления пройдет максимально возможное время).

Восьмое - очень важное и актуальное правило. Не отказывайтесь от лечения только потому, что потребуется временное прекращение грудного вскармливания. Помните, что здоровая мама необходима вашему ребенку не меньше, чем грудное молоко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Другие советы доктора Комаровского:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 54

Все по теме:

Ребенок, Грудное вскармливание, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
02 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
03 Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
04 Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
05 Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума
Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума
&quot;Один из самых влиятельных политиков всех времен&quot;: ушел из жизни бывший госсекретарь США
"Один из самых влиятельных политиков всех времен": ушел из жизни бывший госсекретарь США
Магия 8 февраля: почему сегодня принято делать предложение руки и сердца
Магия 8 февраля: почему сегодня принято делать предложение руки и сердца
&quot;Красивая девушка ещё никогда не ложилась спать голодной&quot;: вся правда об эскорте в Украине
"Красивая девушка ещё никогда не ложилась спать голодной": вся правда об эскорте в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь