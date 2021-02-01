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Как быть хорошими родителями: 6 советов от доктора Комаровского

Как быть хорошими родителями: 6 советов от доктора Комаровского
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский регулярно помогает родителям, особенно молодым, советами, как ухаживать за своим ребенком: как кормить, как одевать, что можно и чего не нужно.

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович опубликовал новый пост с несколькими простыми советами, которые помогут построить отличные отношения с ребенком.

6 советов от доктора Комаровского:

  • Первое - слушайте больше, чем говорите. Внимание к словам ребенка помогает ему чувствовать себя услышанным и любимым.

  • Второе - учитесь управлять эмоциями. Ваша эмоциональная стабильность - залог эмоциональной стабильности вашего ребенка.

  • Третье - ребенку нужен порядок. Хорошие родители должны установить и научить ребенка соблюдать правила для обеспечения безопасности и здоровья.

  • Четвертое - Все же позвольте детям оставаться маленькими. Дайте ребенку возможность побыть активным и эмоциональным. Пусть совершает ошибки.

  • Пятое - позвольте ребенку получить собственный опыт. Ребенок сам должен сознавать что его поступки могут иметь негативные последствия.

  • Шестое - делитесь любовью с вашим чадом. Изо дня в день делайте все что от вас зависит, чтобы показать ребенку что такое любовь и уважение.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Родители, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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