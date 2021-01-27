Вредит ли ребенку бесконтрольный просмотр мультиков: мнение Комаровского

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, известный также как Доктор Комаровский, отвечает на бесчисленные вопросы родителей, касающиеся проблем не только физического плана, но также в сфере воспитания ребенка. Напомним, что недавно врач рассказал, в чем заключается вред в применении ватных палочек детьми.

На своей профессиональной странице в Инстаграме Комаровский дал ответ подписчице, которая была крайне обеспокоена вопросом бесконтрольного просмотра ребенком телепередач.

"Ребенку 4 года, и мы следуем вашим советам - смотрим мультики не больше 60 минут в день, делаем перерывы. Но два раза в месяц по два дня все нормы нарушаются - ребенок гостит у бабушки и смотрит что угодно. Можно договориться со свекровью на менее жесткие рамки просмотра мультиков, например, 2 часа в день с перерывами?" - спрашивает мама ребенка.

Комаровский объясняет, что миллионы детей живут в условиях, когда все рекомендации педиатров не выполняются годами, и ничего, никто не переживает: "Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет - ничего страшного нет".

В свою очередь педиатр напомнил, что если бабушка приходит на территорию молодых родителей и начинает устанавливать свои порядки, тогда они могут жестко отстаивать свою правоту. А вот если ребенок идет на территорию бабушки, где она устанавливает правила игры, то с этим нужно либо соглашаться, либо не пускать ребенка на ее территорию.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о пользе прогулок , а также как часто стоит промывать ребенку нос для повышения иммунитета.