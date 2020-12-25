Гулять или не гулять: Комаровский рассказал о пользе прогулок на свежем воздухе для детей

Евгений Комаровский, известен как Доктор Комаровский, рассказал родителям о пользе влажного кашля и прогулок на свежем воздухе для детей, а также объяснил, когда гулять с детьми лучше не стоит.

"Ситуации, когда гулять нельзя встречаются в тысячу раз реже, чем ситуации, когда гулять необходимо", - рассказывает Комаровский на официальной странице в Инстаграме.

Нельзя гулять:

в остром периоде инфекционных болезней , когда действительно плохо - высокая температура, слабость, боль;

при некоторых, довольно редких болезнях , когда необходимый строгий постельный режим (типичный пример - дифтерия);

когда болезнь заразна (если ребенок - сын лесника, то корь не мешает прогулкам по лесу, но если это дочь инженера, то неправильно гулять по улицам и подвергать риску заражения других людей).

Евгений Комаровский подчеркивает, что свежий воздух способствует выздоровлению и этот фактор особенно актуален при болезнях дыхательных путей: "Гулять надо, правда, осторожно - здесь важнее не возможность двигаться, а возможность дышать воздухом, свободным от домашней пилы. Если сложно, то можно просто постоять на балконе - подышать".

Кроме того, телеведущий объяснил, что при вдыхании прохладного (холодного) воздуха, влага конденсируется на горячих дыхательных путях и это приводит к увлажнению слизи.

"Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого в доме не было, то это очень положительный признак, свидетельствующий о том, что у дитя появился шанс выкашлять слизь, накопившуюся в легких", - говорит доктор. "Но действия родственников часто противоположны - стоить малышу на улице кашлянуть, как его тут же затаскивают в дом. А при этом происходит вот что: слизь увлажнилась, следовательно, увеличилась в объеме - если гуляние прекратить, ребенку будет тяжелее дышать и родители сделают вполне логичный вывод - вышли погулять и стало хуже. Поэтому либо доводите начатое дело до конца, либо не начинайте".

Ранее Евгений Комаровский рассказал родителям, как одевать ребенка на прогулку зимой.