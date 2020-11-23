Как правильно одеть ребенка на прогулку зимой: советы родителям от доктора Комаровского

Наступает зима, но прогулки с малышами никто не отменял. Заботливые мамочки и особенно бабушки закутывают ребенка в сто одежек, чтобы тот не замерз. А правильно ли это? И вообще, как правильно одеть ребенка на прогулку в холодную пору?

Доктор Евгений Комаровский решил помочь родителям в этой проблеме и назвал 4 основных правила собирания ребенка на прогулку.

1. «Достаточный минимум». Если без какой-либо «телогрееечки» можно обойтись – обойдитесь. И пусть ребенок собирается самостоятельно. И также, количество надетых вещей пусть остается за ним. Стоит отметить, что простуды чаще возникают не от переохлаждения, а от повышенной потливости из-за избытка одежды.

2. «От хождения без шапки развивается менингит» - не более, чем «народная сказка». Вероятность подхватить менингит не зависит от того, что у вас в это время на голове.

3. В большинстве случаев ребенок говорит, что ему холодно по вине родителей. Ведь проще же надеть на дитя сто одежек и стоять болтать с подругами, чем активно играть с малышом.

4. Самое главное, что должны понимать родители это то, обмен веществ сопровождается выделением тепла. У детей этот процесс происходит гораздо быстрее и интенсивнее. Поэтому там, где взрослому холодно – ребенку нормально, где взрослому нормально ребенку тепло, а где взрослому тепло – ребенку и вовсе жарко.

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Ранее, «Телеграф» писал, что доктор Комаровский рассказал, как поднять иммунитет 3-летнему ребенку.