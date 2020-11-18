Как поднять иммунитет у ребенка 3-х лет: доктор Комаровский дал пару советов родителям

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как можно поднять иммунитет маленьким детям. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграм.

На вопрос одной из его подписчиц «Что Вы можете посоветовать для поднятия иммунитета у ребенка 3-х лет?», доктор ответил, что как бы ни хотелось назначить какую-то «волшебную» таблетку, которая решит все проблемы, но это, увы, невозможно - подобных лекарств не существует.

«Всё, что назначается якобы для поднятия иммунитета, это абсолютный медицинский «развод», это попытка фармацевтического бизнеса удовлетворить ваши потребности помогать ребенку» - пишет доктор.

На самом же деле коррекция иммунитета вполне возможна, но не благодаря таблеткам, а исключительно оптимизацией параметров образа жизни. Достаточное пребывание на свежем воздухе, ненасильственное кормление, физические нагрузки, оптимизация параметров воздуха в квартире, своевременное опорожнение кишечника, ограничение контактов с больными детьми, обучение родителей искусству правильной помощи при респираторных вирусных инфекциях — вот, собственно, и программа поднятия иммунитета детям любого возраста.⁣

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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