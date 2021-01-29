Признаки того, что ребенок не готов к твердой пище: доктор Комаровский дал несколько советов родителям

Известный украинский доктор Евгений Комаровский постоянно делится с молодыми родителями различными советами по воспитанию детей. На своей странице в Инстаграм свой новый пост он посвятил теме прикорма детей твердой пищей.

Евгений Олегович назвал 5 признаков того, что ребенок еще не готов к употреблению твердой еды.

Первый признак - малыш не может самостоятельно держать голову.

Второй - он не может сидеть на стуле без поддержки.

В-третьих, ребенок не может переместить пищу вглубь полости рта.

Четвертый признак — это то, что он не может охватить ложку зубами.

И пятое - малыш выталкивает пищу изо рта языком.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский сообщил, является ли вредным ребенка бесконтрольное пользование гаджетами и просмотр телепередач.