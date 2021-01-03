В чем опасность сладких напитков для детей

Опасность сладких напитков с высоким содержанием сахара для здоровья подтверждена множеством исследований, их употребление способствует развитию различных заболеваний. О том, что полезного можно положить ребенку в ланч-бокс - читайте здесь.

Газировка, фруктовые соки, холодный бутилированный чай, энергетики, а также домашние лимонады несут угрозу избыточного потребления ребенком сахара. Об этом напоминает украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, ссылаясь на социальный проект "Безопасное детство".

Кроме того, у ребенка формируется неправильная пищевая привычка, которая ведет к еще большему потреблению сладких напитков. Так как полностью исключить потребление сладких напитков ребенком в современном обществе невозможно, можно говорить о существенном сокращении их употребления.

Основная цель - научить ребенка самостоятельному, осознанному выбору более здоровых напитков. Он должен понимать, почему нужно, например, предпочесть воду газировке.

Также, родителям важно собственным примером демонстрировать ребенку более здоровый выбор напитков. Обучая и занимаясь со своим ребенком этим и другими вопросами здорового питания, вы внесете существенный вклад в его здоровье.

Ранее Евгений Комаровский объяснил, почему важно не допускать переедания у детей в новогодние праздники.