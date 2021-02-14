Доктор Комаровский рассказал на что нужно обратить внимание при чихании

Доктор Евгений Комаровский продолжает "учить" родителей воспитывать и ухаживать за своими детьми.

Так, как в период пандемии чихание - это один из "злейших врагов" для окружающих, на своей странице в Инстаграме Евгений Олегович решил напомнить своим подписчикам два важных "чихательных" правила.

Первое - никогда не забывайте о том, что чихание - это наиболее интенсивный способ распространения инфекций воздушно-капельным путем. Именно при чихании возникают идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве и оседании этих капель на бытовых предметах мебели и т. д.

Активно чихающий малолетний ребенок с особо не нарушенным общим состоянием - это очень эффективный способ перезаразить в течение 1 дня всех детсадовских одногруппников. Отсюда важный вывод: надо с самого раннего младенчества обучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.

Второе - прикрывать при чихании рот и нос - это не значит перекрывать рот и нос, что очень часто наблюдается.

Очень часто почувствовав приближение чихания конкретный чихающий субъект сжимает нос и закрывает рот себе или ребенку. Как следствие, пыль, слизь и т.п. местные раздражители, которые, собственно, и стали первопричиной чихания, оторвавшись от слизистой оболочки движутся туда, где создается пониженное давление. Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтобы вывести мешающие частиц за пределы дыхательных путей, но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита и отита.

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