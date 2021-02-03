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Ожоги кипятком: доктор Комаровский напомнил правила поведения с горячей водой

Ожоги кипятком: доктор Комаровский напомнил правила поведения с горячей водой
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Горячая вода - один из самых серьезных рисков в жизни маленького ребенка. Доктор Евгений Комаровский решил напомнить родителям, как избежать ожогов кипятком, ведь именно на маме и папе лежит ответственность. Никогда такого не бывает, что в ожогах горячей водой виноват сам ребенок.

Советы-правила Евгений Олегович опубликовал на своей странице в Инстаграм.

1. Не носите одновременно ребенка и горячее.

2. Не пейте и не ешьте горячее с ребенком на руках.

3. Не держите малыша на руках во время приготовления пищи.

4. В правильной последовательности открывайте водопроводные краны - сначала открывается кран с холодной водой, затем с горячей.

5. Никогда не ставьте кастрюли на передние горелки если свободный задние.

6. Не ставьте посуду с горячими жидкостями или едой на край стола.

7. Особое внимание - шнур электрочайника. Смотрите, чтобы ребенок не мог за него потянуть.

8. Проверяйте и пробуйте температуру еды и напитков, которые вы даете ребенку.

9. Проверяйте и перепроверяйте температуру воды, в которой вы собираетесь купать малыша, желательно термометром.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Ожоги, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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