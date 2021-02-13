Смерть или развлечение: доктор Комаровский назвал, что нельзя делать при катании на тюбинге (ватрушке)

В 2021 году все большую популярность набирает такой вид развлечений как катание на тюбинге (ватрушке). Однако вместе с этим растет и количество детских травм, ведь родители не всегда принимают во внимание все риски для жизни и здоровья ребенка.

Часто приобретаемое снаряжение просто нигде безопасно использовать. Да и родители пренебрегают сопровождением детей при катании.

Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, чем может быть чревато это зимнее развлечение.

Катание на тюбинге или ватрушке является одним из самых опасных видов зимних развлечений. Ватрушки развивают большую скорость, они неуправляемы, закручиваются вокруг своей оси и не имеют тормозов. Любое препятствие на пути является серьезной угрозой, поэтому безопасное использование ватрушек возможно только на специально подготовленных трассах.

Наклон таких трасс не должен превышать 20 градусов. На них не должно быть растительности, а специальные желоба предотвращать выезд за пределы трассы. Кроме того, должен соблюдаться безопасный режим катание - по одному.

Опасно кататься по неровной поверхности (включая трамплины), льду, сцепившись с другими ватрушками, стоя, подпрыгивая, кататься вдвоем. Также нельзя привязывать ватрушку к автомобилю, нельзя сажать маленьких детей с собой в тюбинг.

Примерный возраст начала катания детей на тюбинге 6 лет. Дети всегда должны кататься под присмотром взрослых и в защитных шлемах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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