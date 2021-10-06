Табак «уйдет в тень» или станет безопасным: сегодня Рада рассмотрит «антитабачный» закон

Верховная Рада может приравнять электронные сигареты к обычным. Разбираемся, к чему это может привести

В украинском парламенте на рассмотрении лежат уже целый ряд законопроектов, которые призваны регулировать табачный рынок. Одному из них бизнес-ассоциации предрекают стать причиной роста цен на табачные изделия.

Речь идет о законопроекте №4358, который радикально меняет правила игры в отрасли. Разработанный и поданный еще в 2020 году, законопроект 1 июня 2021 года успешно прошел первое чтение и окончательно депутатам его предстоит принять 6 октября.

Антитабачный закон: в чем суть

Вокруг законопроекта кипят нешуточные страсти, поскольку документ серьезно влияет на правила работы табачной отрасли:

приравнивание «электронных» сигарет к обычным и их регулирование;

запрет ароматизированных сигарет;

запрет на курение электронных сигарет во всех общественных местах;

запрет рекламы электронных сигарет;

не менее 65% поверхности сигаретной пачки должна покрывать информация о последствиях курения;

создать стандартизированную пачку сигарет со сниженным содержанием вредных веществ и другое.

По мнению авторов законопроекта и общественных организаций, все это поможет изменить отношение украинцев к курению, от которого ежегодно умирают 85 тысяч жителей страны. При этом, по данным ГО «Жизнь», 20% украинских подростков курят электронные сигареты, а 80% курящих украинцев начали с ароматизированной сигареты.

Риски антитабачного закона

В то же время в Европейской Бизнес Ассоциации призывают нардепов осторожно отнестись к некоторым предложениям документа, особенно к запрету выкладывать табачные изделия в местах их продажи и введения стандартизированной пачки сигарет.

Как утверждает Ассоциация, подобные требования на практике грозят наполнению рынка контрафактом и незаконной торговли табачными изделиями.

«Отсутствие возможности размещения табачных изделий в пунктах продажи потенциально способствует росту объемов незаконной торговли, что в дальнейшем может привести к закрытию легальных торговых точек. Объемы реализации продукции малых легальных точек продаж, в свою очередь, могут быть в итоге замещены за счет торговли табачными изделиями «с рук» и на открытых рынках", — говорится на сайте ЕБА.

Кроме того, отмечается, что сигареты могут стать более доступными для несовершеннолетних, ведь нелегальные продавцы зачастую не выполняют требований законодательства и продают отраву покупателям всех возрастных категорий.

Что касается введения стандартизированной упаковки для сигарет или других табачных изделий, то это может сделать продукцию более уязвимой с точки зрения изготовления контрафакта и изменить ценовую структуру рынка в пользу более дешевых сигарет.

Отметим, что в Верховной Раде периодически регистрируются законопроекты, задача которых более жесткое регулирование табачных и алкогольных рынков Украины.