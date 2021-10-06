Тютюн «піде в тінь» або стане безпечним: сьогодні Рада розгляне «антитютюновий» закон
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Верховна Рада може прирівняти електронні сигарети до звичайних. Розбираємося, до чого це може привести
В українському парламенті на розгляді лежать вже цілий ряд законопроєктів, які покликані регулювати тютюновий ринок. Одному з них бізнес-асоціації пророкують стати причиною зростання цін на тютюнові вироби.
Йдеться про законопроект №4358, який радикально змінює правила гри в галузі. Розроблений і поданий ще у 2020 році, законопроєкт 1 червня 2021 року успішно пройшов перше читання й остаточно депутати його мають ухвалити 6 жовтня.
Антитютюновий закон: в чому суть
Навколо законопроєкту киплять неабиякі пристрасті, оскільки документ серйозно впливає на правила роботи тютюнової галузі:
- прирівнювання «електронних» сигарет до звичайних і їх регулювання;
- заборона ароматизованих сигарет;
- заборона на куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях;
- заборона реклами електронних сигарет;
- не менше 65% поверхні сигаретної пачки повинна покривати інформація про наслідки куріння;
- створити стандартизовану пачку сигарет зі зниженим вмістом шкідливих речовин та інше.
На думку авторів законопроєкту і громадських організацій, все це допоможе змінити ставлення українців до куріння, від якого щорічно вмирають 85 тисяч жителів країни. При цьому, за даними ГО «Життя», 20% українських підлітків курять електронні сигарети, а 80% курців українців почали з ароматизованої сигарети.
Ризики антитютюнового закону
Водночас в Європейській Бізнес Асоціації закликають нардепів обережно поставитися до деяких пропозицій документа, особливо до заборони викладати тютюнові вироби в місцях їх продажу і введення стандартизованої пачки сигарет.
Як стверджує Асоціація, подібні вимоги на практиці загрожують наповненню ринку контрафактом і незаконною торгівлею тютюновими виробами.
«Відсутність можливості розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу потенційно сприяє зростанню обсягів незаконної торгівлі, що надалі може призвести до закриття легальних торговельних точок. Обсяги реалізації продукції малих легальних точок продажів, своєю чергою, можуть бути в результаті заміщені коштом торгівлі тютюновими виробами "з рук» і на відкритих ринках", — говориться на сайті ЄБА.
Крім того, наголошується, що сигарети можуть стати доступнішими для неповнолітніх, адже нелегальні продавці часто не виконують вимог законодавства і продають отруту покупцям всіх вікових категорій.
Що стосується введення стандартизованого пакування для сигарет або інших тютюнових виробів, то це може зробити продукцію більш вразливою з точки зору виготовлення контрафакту і змінити цінову структуру ринку на користь більш дешевих сигарет.
Відзначимо, що у Верховній Раді періодично реєструються законопроєкти, завдання яких — більш жорстке регулювання тютюнових і алкогольних ринків України.