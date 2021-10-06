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Тютюн «піде в тінь» або стане безпечним: сьогодні Рада розгляне «антитютюновий» закон

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
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Електронні сигарети хочуть прирівняти до звичайних Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:45
Електронні сигарети хочуть прирівняти до звичайних

Верховна Рада може прирівняти електронні сигарети до звичайних. Розбираємося, до чого це може привести

В українському парламенті на розгляді лежать вже цілий ряд законопроєктів, які покликані регулювати тютюновий ринок. Одному з них бізнес-асоціації пророкують стати причиною зростання цін на тютюнові вироби.

Йдеться про законопроект №4358, який радикально змінює правила гри в галузі. Розроблений і поданий ще у 2020 році, законопроєкт 1 червня 2021 року успішно пройшов перше читання й остаточно депутати його мають ухвалити 6 жовтня.

Антитютюновий закон: в чому суть

Навколо законопроєкту киплять неабиякі пристрасті, оскільки документ серйозно впливає на правила роботи тютюнової галузі:

  • прирівнювання «електронних» сигарет до звичайних і їх регулювання;
  • заборона ароматизованих сигарет;
  • заборона на куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях;
  • заборона реклами електронних сигарет;
  • не менше 65% поверхні сигаретної пачки повинна покривати інформація про наслідки куріння;
  • створити стандартизовану пачку сигарет зі зниженим вмістом шкідливих речовин та інше.

На думку авторів законопроєкту і громадських організацій, все це допоможе змінити ставлення українців до куріння, від якого щорічно вмирають 85 тисяч жителів країни. При цьому, за даними ГО «Життя», 20% українських підлітків курять електронні сигарети, а 80% курців українців почали з ароматизованої сигарети.

Ризики антитютюнового закону

Водночас в Європейській Бізнес Асоціації закликають нардепів обережно поставитися до деяких пропозицій документа, особливо до заборони викладати тютюнові вироби в місцях їх продажу і введення стандартизованої пачки сигарет.

Як стверджує Асоціація, подібні вимоги на практиці загрожують наповненню ринку контрафактом і незаконною торгівлею тютюновими виробами.

«Відсутність можливості розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу потенційно сприяє зростанню обсягів незаконної торгівлі, що надалі може призвести до закриття легальних торговельних точок. Обсяги реалізації продукції малих легальних точок продажів, своєю чергою, можуть бути в результаті заміщені коштом торгівлі тютюновими виробами "з рук» і на відкритих ринках", — говориться на сайті ЄБА.

Крім того, наголошується, що сигарети можуть стати доступнішими для неповнолітніх, адже нелегальні продавці часто не виконують вимог законодавства і продають отруту покупцям всіх вікових категорій.

Що стосується введення стандартизованого пакування для сигарет або інших тютюнових виробів, то це може зробити продукцію більш вразливою з точки зору виготовлення контрафакту і змінити цінову структуру ринку на користь більш дешевих сигарет.

Відзначимо, що у Верховній Раді періодично реєструються законопроєкти, завдання яких — більш жорстке регулювання тютюнових і алкогольних ринків України.

Теги:
#Верховна Рада #Сигарети #ЗСЖ #Електронна сигарета
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