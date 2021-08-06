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В Украине анонсировали подорожание алкоголя и сигарет: названы причины

В Украине анонсировали подорожание алкоголя и сигарет: названы причины
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Эксперты ожидают, что в Украине цены на алкоголь и сигареты вновь вырастут, поскольку бизнес может столкнуться с новыми трудностями. 

Как пишет Европейская бизнес ассоциация, причиной тому может стать законопроект №5805 от 19 июля авторства нардепа Георгия Мазураша. 

 Законопроект предусматривает запрет на продажу алкоголя, сигарет и других подакцизных товаров в местах, где продаются продукты питания и товары для детей. 

Таким образом бизнесу придется задействовать капитальные инвестиции для оборудования специализированных точек продажи, что в свою очередь может привести к резкому росту цен на алкоголь и табачку, а также к росту разрыва в ценах между легальной продукцией и контрафактом.

Также не исключается, что магазины попросту перестанут продавать соответствующую продукцию, что лишь подтолкнет потребителя к потреблению контрафакта. 

Эксперты Ассоциации предупредили, что принятие подобного законопроекта может привести к появлению монополий на рынке, а также сильно ударить по производителям. 

Как сообщалось ранее, в Украине может значительно подорожать мясная и молочная продукция.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Алкоголь, Закон, Сигареты.
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