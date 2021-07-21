Борьба за ЗОЖ - Раде предложили убрать алкоголь и сигареты из супермаркетов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который ограничивает продажу алкоголя и различных приспособлений для курения в супермаркетах и магазина.

Законопроект опубликовали на портале ВР.

Его автор - Георгий Мазурашу от партии "Слуга народа". Главная цель законопроекта - улучшить здоровье нации.

Согласно проекту, продавать алкогольные напитки и табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака (стики) будет запрещено в магазинах и супермаркетах, где продаются продукты питания, детские и спортивные товары.

Вынести торговлю подакцизной продукцией предлагается в специализированные магазины, где будут только такие наименования.

В плюс своего законопроекта автор отметил, что потенциально доход госбюджета увеличится от штрафов. Их сумму Мазурашу также предлагает определить в 10 прожиточных минимумов.

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