ВСУ показали, как ювелирно ликвидируют технику противника (видео)

Украинские защитники выискивают российских военных и днем, и ночью

Бойцы Вооруженных Сил Украины не устают даже на 49-й день войны с россией демонстрировать, как им удается почти филигранно уничтожать вражеские танки. При этом подчеркивают — атаки производятся даже в ночное время суток.

Видеозаписью такого удара по российской технике поделились в Генштабе ВСУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как выяснилось, героями, так хорошо умеющими отслеживать оккупационную "добычу", являются военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Украина — мистическая и загадочная страна. Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше", — подчеркивают наши защитники, кичась своими достижениями.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).

В ролике видно, как российские танкисты пытаются замаскировать собственную боевую единицу среди деревьев и кустов, едва заметно передвигаясь, однако украинские военные, заметив цель, отпускать ее не собираются. Радует душу и конечный результат атаки.

Напомним, что украинские защитники регулярно пополняют копилку потерь российской армии. Так, например, накануне наши зенитчики похвастались очередным "юбилеем" в сбитых самолетах врага.

Также мы писали о том, как в Мариуполе прицельно ликвидируется российская техника, несмотря на то, что бои ведутся в самом городе.