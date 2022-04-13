Укр

ВСУ показали, как ювелирно ликвидируют технику противника (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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На уничтоженную технику врага всегда приятно смотреть Новость обновлена 13 апреля 2022, 07:27
На уничтоженную технику врага всегда приятно смотреть

Украинские защитники выискивают российских военных и днем, и ночью

Бойцы Вооруженных Сил Украины не устают даже на 49-й день войны с россией демонстрировать, как им удается почти филигранно уничтожать вражеские танки. При этом подчеркивают — атаки производятся даже в ночное время суток.

Видеозаписью такого удара по российской технике поделились в Генштабе ВСУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как выяснилось, героями, так хорошо умеющими отслеживать оккупационную "добычу", являются военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Украина — мистическая и загадочная страна. Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше", — подчеркивают наши защитники, кичась своими достижениями.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).

В ролике видно, как российские танкисты пытаются замаскировать собственную боевую единицу среди деревьев и кустов, едва заметно передвигаясь, однако украинские военные, заметив цель, отпускать ее не собираются. Радует душу и конечный результат атаки.

Напомним, что украинские защитники регулярно пополняют копилку потерь российской армии. Так, например, накануне наши зенитчики похвастались очередным "юбилеем" в сбитых самолетах врага.

Также мы писали о том, как в Мариуполе прицельно ликвидируется российская техника, несмотря на то, что бои ведутся в самом городе.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #Танк #Армия РФ
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