Мінімізація податків, виведення коштів та допомога Росії – як виробники цигарок ведуть свій бізнес в Україні

Західні тютюнові компанії, що працюють в Україні, спрямовують до росії мільйони гривень щорічно

У попередній частині розслідування тютюнового ринку України "Телеграф" розповів про те, як працює у нашій країні найбільший дистриб’ютор сигарет "Тедіс-Україна".

Створена у 2010 році як дочірня компанія "Мегаполіс-Україна" російського холдингу "Мегаполіс", "Тедіс" швидко підім’яла під себе роздрібний ринок сигарет і у 2016 році формально перестала бути російською. Насправді ж компанія має непрозору структуру власності, може бути причетна до картельної змови, виведення коштів у офшори та ухиляння від податків. А її творець Ігор Кесаєв володіє підприємствами російського ВПК, продукція яких вбиває українців.

Цього разу під приціл нашої уваги потрапили виробники цигарок. В Україні 90% тютюнового виробництва контролюється всесвітніми західними брендами – "Брітіш Амерікен Тобакко" (Прилуцька тютюнова фабрика), "Імперіал Тобакко" (Київська тютюнова фабрика), Джей Ті Інтернешнл (Кременчуцька тютюнова фабрика) та Філіп Морріс (Харь).

Кожна 14-та гривня бюджету – тютюнова

Дослідження компанії "Кантар" показали, що в Україні сукупний обсяг легального виробництва цигарок у 2021 році становив близько 60 мільярдів цигарок.

За даними, що прозвучали під час прес-конференції західних виробників сигарет, крім цього понад 7 мільярдів сигарет виробляються нелегально, що дозволяє їм займати до 18% внутрішнього українського ринку. Все це веде до того, що державний бюджет України недоотримує близько 14,4 млрд. грн. на рік.

Водночас, легальні виробники цигарок у 2020 році заплатили до держскарбниці 65 мільярдів гривень податків або приблизно 7% від його доходів. Щоправда при цьому на своїй прес-конференції, присвяченій боротьбі з нелегальним випуском сигарет, виробники просили цей податковий тягар зменшити, зокрема, знизити темпи зростання акцизів з 20% до 10% на рік, і 3 роки не піднімати акциз на тютюн для нагрівання.

Натомість табачники обіцяли 6 млрд грн інвестицій та близько 4 млрд грн надходжень від податку на додану вартість.

Десятки мільярдів гривень у скарбницю від курців

Треба сказати, що говорячи про кожну 14-ту гривню доходів держбюджету від тютюнників, виробники сигарет, м’яко кажучи, лукавлять.

Справді, згідно з рейтингом найбільших платників податків України-2020 у Топ-15 платників податків налічується одразу 5 тютюнових компаній. Але які податки насправді сплачують ці фірми?

Візьмемо для прикладу "Філіп Моріс Україна" — №4 у цьому списку платників податків. Компанія заплатила 2020 року 18,387 млрд грн податків. Проте якщо подивитися на те, які податки входять у цю суму виявиться, що 17,63 млрд грн припадають на ПДВ та акциз, тобто податки, які вкладаються у ціну кожної цигаркової пачки. Інакше кажучи, ці 17,63 млрд грн заплатив не Філіп Моріс Україна, а українські курці вже фактом купівлі ними легальної пачки цигарок.

Для №5 цього рейтингу "ВАТ-Прилуки" співвідношення ще більш значне – 16,25 млрд грн акцизу та ПДВ на 16,534 млрд грн сплачених податків.

Аналогічна картина й інших тютюнових компаній, у яких понад 90% сплачених податків припадають саме на ПДВ та акцизи, які платять зі своєї кишені українські курці. Тобто особливих "заслуг" у таких високих платежах у державну скарбницю у тютюнових компаній взагалі немає, скоріше це результат свідомості українців, які воліють купувати більш дорогі, але легальні цигарки.

Прибутку немає — працюють "за їжу"

Неписаним правилом що допомагає визначити, чи використовує компанія схеми з мінімізації податків, є сплачений нею податку з прибутку, і чи є власне цей прибуток.

І тут треба сказати справи із західними тютюновими корпораціями не найкращим чином.

Так, "Філіп Моріс Україна" при доході в 2016 році в 22,922 млрд грн заплатила податку на прибуток 23,094 млн грн, причому це було ще "по-чесному".

Так, з доходів у "Брітіш Американ Тобакко" — 6,798 млрд грн, "Джей Ті Інтернешнл" — 14,362 млрд грн і "Імперіал Тобако" — 8,839 млрд грн, податку на прибуток усі три компанії не заплатили зовсім, формально звітуючи про збитки або роботу "У нуль" — ні збитку, ні прибутку.

Подібна звітність зрозуміла справа дратувала державні органи та політиків.

Так, народний депутат України від партії "Слуга народу" Андрій Холодов 1 червня 2020 заявив, що тютюнові компанії за 2019 рік вивели з України 3 мільярди гривень за різними схемами податкової мінімізації аж до благодійної допомоги, в США, росію і Швейцарію.

"Для цього використовуються схеми виведення через роялті, відсотки та замовлення послуг за кордоном", — наводили ЗМІ слова нардепа, який виступив ініціатором створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів ухилення від сплати податків виробниками сигарет.

Очевидно, цей публічний діалог між владою і виробниками вплинув, принаймні в 2020 році всі 4 тютюнові фірми відзвітували про виплату податку на прибуток: "Філіп Моріс Україна" — 678,354 млн грн, "Брітіш Американ Тобакко" — 248,9 млн грн, "Джей Ті Інтернешнл" — 161,275 млн грн та "Імперіал Тобако" — 76,912 млн грн.

Свої люди у податковій – як табачники ухиляються від податків

Про те, як західні тютюнові виробники, можливо, ухиляються від податкових платежів в Україні, можна зрозуміти з кримінальних проваджень, які розслідуються щодо них вітчизняними правоохоронцями.

Так, за версією слідства, у листопаді 2017 року службові особи Одеської митниці внесли до податкової бази дані про експорт "Імперіал Тобакко Продакш Україна" 5,83 млн цигарок, що призвело до ухилення компанії від сплати ПДВ у розмірі 3,5 млн грн.

Компанія ж "Філіп Морріс Україна" фігурує у розслідуванні Державного бюро розслідувань, яке вважає, що посадовці митниці в Харківській області сприяли ухиленню компанії від сплати податків на суму 445,124 млн грн.

Втім, в обох випадках йдеться про версії слідства і справи не завершилися жодним обвинувальним вироком.

Зв’язки з Росією — від монополії до благодійності

Цікаво, що, незважаючи на санкції, введені проти росії ще у 2014 році за окупацію Криму, західні тютюнові компанії-виробники активно співпрацювали з компаніями агресора.

Більше того, коли у 2019 році запровадивши максимальну торгову націнку Верховна Рада намагалася обмежити монополію все тієї ж "Тедіс Україна", тютюнові компанії фактично виступили на боці "Тедісу", погрожуючи зупинити виробництво. Останнього шляхом переговорів із владою та особисто президентом Володимиром Зеленським вдалося уникнути, але інтереси "Тедіса", про зв’язки творця якого з фсб ми розповідали раніше, для західних тютюнових фірм виявилися ближчими.

Така "турбота" пояснювалася просто – саме західні компанії сприяли створенню умов для монополізації "Тедісом" реалізації цигарок в Україні. У всякому разі, так вважає Антимонопольний комітет України, коли восени наклав на виробників і "Тедіс" рекордний штраф за картельну змову в розмірі 6,5 млрд грн. І хоча левова частка штрафу припала на "Тедіс" (3,4 млрд), понад 3 млрд мали заплатити західні тютюнові компанії.

"Тедіс-Україна" чомусь завжди стоїть поряд із західними компаніями, очевидно їх це влаштовує

Також популярною схемою виведення коштів на користь російського бізнесу західних компаній були благодійні внески, які згадував нардеп Андрій Холодов. Так, "Джей Ті Інтернешнл" у 2016 році перевело на фірму "LLC PETRO" 2 млн грн, у 2017 — 1,6 млн, 2018 — 1,3 млн, а в 2019 — 460 тис. грн.

За даними російських ЗМІ ТОВ "Петро" є одним з тютюнових виробництв "Джей Ті Інтернешнл" з обсягом виробництва у 2021 році близько 57 мільярдів російських рублів або близько 23 мільярдів гривень так що навряд чи потребує благодійності.

Як бачимо, учасники тютюнового ринку (виробники та дистриб’ютори) активно співпрацюють між собою, незважаючи на війну та бажання влади поміряти їхні апетити. З останнього є цікавий момент: британський тютюновий дистриб’ютор Imperial Brands (ТМ Winston, West, Davidoff та інші), що йде з російського тютюнового ринку, передав управління фірмі "Цигарний будинок "Фортуна" ("СДФ"). Остання, за даними ЗМІ, належить все тому А російському мільярдеру Ігореві Кесаєву, що стояв біля джерел створення "Тедіс Україна" і чий завод імені Дегтярьова створює зброю для російської армії.