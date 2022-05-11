Як оплатити податки, якщо ви зареєстровані на окупованих територіях: проста інструкція для ФОП

Як платити податки, якщо ви ФОП і зареєстровані на окупованій території

З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації мільйонам українців довелося покинути свої домівки та шукати прихисток за кордоном або в більш спокійних регіонах країни. Серед них багато й підприємців (ФОП), які через війну в Україні набули статусу переселенців. "Телеграф" вирішив розібратися, як сплачувати податки до державного бюджету внутрішньо переміщеним ФОПам.

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Проста інструкція для ФОПів, які зареєстрований на тимчасово окупованих територіях

Як пише видання "ain", посилаючись на аудитора "Juscutum" Миколу Клименка, підприємцям, які зареєстровані в окупованих росіянами населених пунктах, необхідно звернутися до державного реєстратора та подати такі документи:

заяву про держреєстрацію за новим тимчасовим місцем проживання на підконтрольній території України. Варто відзначити, що держреєстратори вимагати документи, які підтверджують відповідне проживання права не мають;

заяву про спрощену систему оподаткування (якщо вона застосовувалась);

після проведення реєстрації за новим місцем проживання, в електронному кабінеті ДПС, підприємець отримає нові реквізити для сплати податків та може провести оплату. Зробити це можна навіть у мобільному застосунку "Дія".

Що робити ФОПам, якщо податки вже потрібно платити, а документів про реєстрацію на новому місці ще немає

Експерт радить пройти таку перереєстрацію якомога швидше, адже під час перерахування доходу таким підприємцям (з реєстрацією на окупованих територіях), платник повинен утримувати 18% ПДФО як зі звичайних фізосіб.

Що стосується строків подачі декларації ФОП 3 групи, то вони тривають до 10 травня 2022 року. Сплатити податки можна до 19 травня 2022 року.

При умові, що підприємець не встиг подати декларацію та сплатити податок до держбюджету, він може скористатися преференціями Податкового кодексу — тобто не подавати звітність і не сплачувати податки до моменту отримання нових реквізитів. Штрафи за такого роду затримки нараховуватися не будуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у застосунку "Дія" частково розширили можливості підприємців. Тепер ФОПи можуть змінити прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування ФОП лише за одну добу в онлайн-режимі.