У "Дії" розширили можливості ФОпів: що дозволили і як це зробити

Лише кілька хвилин і зміни будуть зафіксовані належним чином

Портал "Дія" запустив нову послугу для підприємців, завдяки якій зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування ФОП можна внести в онлайн-режимі.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Таку інформацію у п'ятницю, 6 травня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", — йдеться в тексті допису.

Як виглядає розширена послуга

всього пара хвилин дорогоцінного часу і заява готова;

розглядатимуть її впродовж доби;

вартість послуги — 190 грн (раніше — 250 грн).

Алгоритм дій

Зареєструватися або увійти в "Дію";

Перейти до вкладення "Послуги", обрати пункт "Підприємництво", клікнути на "Внесення змін про ФОП";

Внести потрібні зміни в інформацію, яку "Дія" пізніше підтягатиме з реєстру даних;

Уважно перевірити свою заявку з оновленими відомостями та підписати її за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис);

Заплатити 190 гривень за послугу (карткою, PrivatPay або Google Pay).

"Статус послуги можна переглянути в особистому кабінеті на порталі, а про результат ми повідомимо вас листом на електронну пошту", — детальніше пояснили в "Дії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мобільний додаток "Дія" пообіцяв звітувати українцям про кредитні перевірки. Завдяки цьому власники застосунку зможуть уникнути потрапляння у шахрайські схеми.