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У "Дії" розширили можливості ФОпів: що дозволили і як це зробити

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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На порталі запустили нову послугу для підприємців Новина оновлена 06 травня 2022, 15:26
На порталі запустили нову послугу для підприємців

Лише кілька хвилин і зміни будуть зафіксовані належним чином

Портал "Дія" запустив нову послугу для підприємців, завдяки якій зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування ФОП можна внести в онлайн-режимі.

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Таку інформацію у п'ятницю, 6 травня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", — йдеться в тексті допису.

Як виглядає розширена послуга

  • всього пара хвилин дорогоцінного часу і заява готова;
  • розглядатимуть її впродовж доби;
  • вартість послуги — 190 грн (раніше — 250 грн).

Алгоритм дій

  • Зареєструватися або увійти в "Дію";
  • Перейти до вкладення "Послуги", обрати пункт "Підприємництво", клікнути на "Внесення змін про ФОП";
  • Внести потрібні зміни в інформацію, яку "Дія" пізніше підтягатиме з реєстру даних;
  • Уважно перевірити свою заявку з оновленими відомостями та підписати її за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис);
  • Заплатити 190 гривень за послугу (карткою, PrivatPay або Google Pay).

"Статус послуги можна переглянути в особистому кабінеті на порталі, а про результат ми повідомимо вас листом на електронну пошту", — детальніше пояснили в "Дії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мобільний додаток "Дія" пообіцяв звітувати українцям про кредитні перевірки. Завдяки цьому власники застосунку зможуть уникнути потрапляння у шахрайські схеми.

Теги:
#Підприємці #Послуга #ФОП #ДІЯ
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