У "Дії" розширили можливості ФОпів: що дозволили і як це зробити
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Лише кілька хвилин і зміни будуть зафіксовані належним чином
Портал "Дія" запустив нову послугу для підприємців, завдяки якій зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування ФОП можна внести в онлайн-режимі.
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Таку інформацію у п'ятницю, 6 травня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", — йдеться в тексті допису.
Як виглядає розширена послуга
- всього пара хвилин дорогоцінного часу і заява готова;
- розглядатимуть її впродовж доби;
- вартість послуги — 190 грн (раніше — 250 грн).
Алгоритм дій
- Зареєструватися або увійти в "Дію";
- Перейти до вкладення "Послуги", обрати пункт "Підприємництво", клікнути на "Внесення змін про ФОП";
- Внести потрібні зміни в інформацію, яку "Дія" пізніше підтягатиме з реєстру даних;
- Уважно перевірити свою заявку з оновленими відомостями та підписати її за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис);
- Заплатити 190 гривень за послугу (карткою, PrivatPay або Google Pay).
"Статус послуги можна переглянути в особистому кабінеті на порталі, а про результат ми повідомимо вас листом на електронну пошту", — детальніше пояснили в "Дії".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що мобільний додаток "Дія" пообіцяв звітувати українцям про кредитні перевірки. Завдяки цьому власники застосунку зможуть уникнути потрапляння у шахрайські схеми.
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