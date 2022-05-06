В "Дие" расширили возможности ФОПов: что разрешили и как это сделать
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Только несколько минут и изменения будут зафиксированы должным образом
Портал "Дия" запустил новую услугу для предпринимателей, благодаря которой изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП (ФОП в разговорной речи — ред. редакцией) можно внести в онлайн-режиме.
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Такую информацию в пятницу, 6 мая, в своем Телеграмм-канале обнародовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", — говорится в тексте сообщения.
Как выглядит расширенная услуга
- всего пара минут драгоценного времени и заявление готово;
- будут рассматривать ее в течение суток;
- стоимость услуги — 190 грн (ранее — 250 грн).
Алгоритм действий
- Зарегистрироваться или войти в "Дию;
- Перейти к вложению "Услуги", выбрать пункт "Предпринимательство", кликнуть на "Внесение изменений в ФЛП(ФОП)";
- Внести необходимые изменения в информацию, которую "Дия" будет позже подтягивать из реестра данных;
- Внимательно проверить свою заявку с обновленными сведениями и подписать ее с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись);
- Заплатить 190 гривен за услугу (картой, PrivatPay или Google Pay).
"Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а о результате мы сообщим вам письмом на электронную почту ", — подробнее объяснили в "Дие".
Ранее "Телеграф" сообщал, что мобильное приложение "Дия" пообещало отчитываться украинцам о кредитных проверках. Благодаря этому владельцы приложения смогут избежать попадания в мошеннические схемы.
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