Укр

В "Дие" расширили возможности ФОПов: что разрешили и как это сделать

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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На портале запустили новую услугу для предпринимателей Новость обновлена 06 мая 2022, 15:26
На портале запустили новую услугу для предпринимателей

Только несколько минут и изменения будут зафиксированы должным образом

Портал "Дия" запустил новую услугу для предпринимателей, благодаря которой изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП (ФОП в разговорной речи — ред. редакцией) можно внести в онлайн-режиме.

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Такую информацию в пятницу, 6 мая, в своем Телеграмм-канале обнародовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", — говорится в тексте сообщения.

Как выглядит расширенная услуга

  • всего пара минут драгоценного времени и заявление готово;
  • будут рассматривать ее в течение суток;
  • стоимость услуги — 190 грн (ранее — 250 грн).

Алгоритм действий

  • Зарегистрироваться или войти в "Дию;
  • Перейти к вложению "Услуги", выбрать пункт "Предпринимательство", кликнуть на "Внесение изменений в ФЛП(ФОП)";
  • Внести необходимые изменения в информацию, которую "Дия" будет позже подтягивать из реестра данных;
  • Внимательно проверить свою заявку с обновленными сведениями и подписать ее с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись);
  • Заплатить 190 гривен за услугу (картой, PrivatPay или Google Pay).

"Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а о результате мы сообщим вам письмом на электронную почту ", — подробнее объяснили в "Дие".

Ранее "Телеграф" сообщал, что мобильное приложение "Дия" пообещало отчитываться украинцам о кредитных проверках. Благодаря этому владельцы приложения смогут избежать попадания в мошеннические схемы.

Теги:
#Предприниматели #Услуга #ФЛП #ДИЯ
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