У шахраїв забирають хліб: "Дія" сповіщатиме українців про кредитні перевірки

Повідомлення про активність українці зможуть отримати за наявності програми на смартфоні.

У додатку "Дія" запустили сповіщення про перевірку кредитної історії або нове взяття позики. Це допоможе боротися із шахраями. Запуск такої можливості анонсували ще у вересні минулого року.

Така послуга підключена автоматично, повідомляють у "Дія".

Перевірка кредитної історії є обов’язковою при оформленні позики і тепер буде відображатися у користувачів програми. При цьому не важливо, у вас електронний паспорт або звичайний, паперовий.

Як працює сповіщення про кредити

На головному екрані натискаєте пуш повідомлення, яке з’явиться вгорі. Воно приводить до повідомлення про перевірку історії.

Оповіщення про запит кредитної історії

Тут відображатиметься хто перевірять кредитну історію або який банк відкрив рахунок. Якщо це були не ви, можна сповістити банк і заблокувати операцію. Також сповіщення збережеться в історії — у нижньому рядку меню значок, схожий на дзвіночок.

Функція увімкнена у програмі автоматично.

Відстеження кредитної історії в "Дія"

Шахрайство з кредитами в Україні набуває різних рис. У небезпеку потрапити можна не тільки з реальним оформленням позики, але і з покупками в Інтернеті.

Раніше "Телеграф" писав про можливість для українців отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. 2022 року проєкт продовжує реалізацію.