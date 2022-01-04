Рус

У шахраїв забирають хліб: "Дія" сповіщатиме українців про кредитні перевірки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
36
Якщо вашу історію перевірять — надішлють оповіщення Новина оновлена 04 січня 2022, 18:18
Якщо вашу історію перевірять — надішлють оповіщення

Повідомлення про активність українці зможуть отримати за наявності програми на смартфоні.

У додатку "Дія" запустили сповіщення про перевірку кредитної історії або нове взяття позики. Це допоможе боротися із шахраями. Запуск такої можливості анонсували ще у вересні минулого року.

Така послуга підключена автоматично, повідомляють у "Дія".

Перевірка кредитної історії є обов’язковою при оформленні позики і тепер буде відображатися у користувачів програми. При цьому не важливо, у вас електронний паспорт або звичайний, паперовий.

Як працює сповіщення про кредити

На головному екрані натискаєте пуш повідомлення, яке з’явиться вгорі. Воно приводить до повідомлення про перевірку історії.

Оповіщення про запит кредитної історії
Оповіщення про запит кредитної історії

Тут відображатиметься хто перевірять кредитну історію або який банк відкрив рахунок. Якщо це були не ви, можна сповістити банк і заблокувати операцію. Також сповіщення збережеться в історії — у нижньому рядку меню значок, схожий на дзвіночок.

Пуш-оповіщення
Пуш-оповіщення

Функція увімкнена у програмі автоматично.

Відстеження кредитної історії в "Дія"
Відстеження кредитної історії в "Дія"

Шахрайство з кредитами в Україні набуває різних рис. У небезпеку потрапити можна не тільки з реальним оформленням позики, але і з покупками в Інтернеті.

Раніше "Телеграф" писав про можливість для українців отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. 2022 року проєкт продовжує реалізацію.

Теги:
#Кредит #Шахрайство #Оповіщення #ДІЯ
Зеленський приїхав до Карпат з охороною.
Україна
Приїхав на боротьбу з олігархом? Зеленський оселився в Буковелі в одному готелі з Коломойським
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський приїхав до Карпат з охороною.
Приїхав на боротьбу з олігархом? Зеленський оселився в Буковелі в одному готелі з Коломойським
Дата публікації
Категорія
Медики закликають не панікувати, проте вірус до кінця не вивчений і може протікати складніше звичайного ковіду
"Флурона" вже по сусідству з Україною: що відомо про нову хворобу
Дата публікації
Категорія
Різдво в Україні буде морозним
Погода готує сюрприз українцям на Різдво: прогноз синоптиків та карта
Дата публікації
Категорія
В Асоціації рієлторів України розповіли, коли ціни на житло почнуть рости
Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України