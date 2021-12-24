Отримати "Вовину тисячу" стало легше: проста інструкція для вакцинованих

В Україні розширили список банків, клієнти яких можуть отримати тисячу гривень

З 19 грудня українці почали активно отримувати обіцяні президентом Володимиром Зеленським гроші за вакцинацію. Це стало можливим завдяки програмі підтримки галузей економіки, які постраждали від карантину. Отримати кошти тепер можна у більшій кількості банківських установ, попередньо зареєструвавшись у застосунку Дія, та витратити їх на визначений попередньо список послуг.

Як повідомляється у Тelegram-каналі "FEDOROV", з п'ятниці, 24 грудня, ковід-гроші почали нараховувати такі банківські установи як ПриватБанк, ОщадБанк та УкрГазБанк, де рахунки встигли відкрили вже понад 3,6 мільйона жителів країни.

Також зазначається, що для того, щоб отримати гроші за вакцинацію до нового року, українцям потрібно встигнути подати заявку на підтримку до 29 грудня.

Українці, які вже встигли отримати "Вовину тисячу", витратили їх на три найпопулярніші опції: придбання книг, похід у кіно та покупка квитків на перевезення між населеними пунктами усередині країни.

Детальніше щодо виплат:

• Близько 5 мільйонів жителів України встигли подати заявки на отримання тисячі гривень.

• Близько 6 мільйонів українців вже встигли відкрити спеціальну картку для отримання коштів.

• Приблизно 2, 4 мільйони осіб вже витрачають гроші, які були зараховані на їх картки.

• Станом на 24 грудня вже 270 мільйонів гривень, отриманих за вакцинацію, українці витратили.

Якщо ви не встигли подати заявку, але бажаєте отримати кошти від президента до новорічних свят, то Дія підготувала для вас просте відео, де чітко і просто вказано, яким чином це зробити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кмітливі українці обдурюють систему та заробляють на "тисячі Зеленського", враховуючи те, що грошей може вистачити не всім.

Також нагадаємо, що в Україні розширили список послуг, на які можна витратити гроші від президента