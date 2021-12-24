Получить "Вовину тысячу" стало легче: простая инструкция для вакцинированных

В Украине расширили список банков, клиенты которых могут получить тысячу гривен

С 19 декабря украинцы начали активно получать обещанные президентом Владимиром Зеленским деньги за вакцинацию. Это стало возможным благодаря программе поддержки пострадавших от карантина. Получить средства теперь можно в большем количестве банковских учреждений, предварительно зарегистрировавшись в приложении Дия, и потратить их на предопределенный список услуг.

Как сообщается в Тelegram-канале "FEDOROV", с пятницы, 24 декабря, с ковид-деньгами начали "работать" такие банковские учреждения как ПриватБанк, ОщадБанк и УкрГазБанк, где счета успели открыть уже более 3,6 миллиона жителей страны.

Также отмечается, что для того чтобы получить деньги за вакцинацию до нового года, украинцам нужно успеть подать заявку на поддержку до 29 декабря.

Украинцы, уже успевшие получить "Вовину тысячу", потратили их на три самые популярные опции: приобретение книг, поход в кино и покупку билетов на перевозку между населенными пунктами внутри страны.

Подробнее о выплатах:

• Около 5 миллионов жителей Украины успели подать заявки на получение тысячи гривен.

• Около 6 миллионов украинцев уже успели открыть специальную карту для получения средств.

• Приблизительно 2, 4 миллиона человек уже тратят деньги, которые были зачислены на их карты.

• По состоянию на 24 декабря, уже 270 миллионов гривен, полученных за вакцинацию, украинцы потратили.

Если вы не успели подать заявку, но хотите получить средства от президента к новогодним праздникам, то Дия подготовила для вас простое видео, где четко и просто указано, как это сделать.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сообразительные украинцы обманывают систему и зарабатывают на "тысяче Зеленского", учитывая, что денег может хватить не всем.

Также напомним, что в Украине расширили список услуг, на которые можно потратить деньги от президента