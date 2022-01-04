Укр

У мошенников отнимают хлеб: "Дия" будет оповещать украинцев о кредитных проверках

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Если вашу историю проверят - пришлют оповещение Новость обновлена 04 января 2022, 18:18
Если вашу историю проверят - пришлют оповещение

Сообщения про активность украинцы смогут получить при наличии приложения на смартфоне.

В приложении "Дия" запустили оповещение про проверку кредитной истории или новом взятии займа. Это поможет бороться с мошенниками. Запуск такой возможности анонсировали еще в сентябре прошлого года.

Такая услуга подключена автоматически, сообщают в "Дия".

Проверка кредитной истории обязательна при оформлении займа и теперь будет отображаться у пользователей приложения. При этом не важно, электронный у вас паспорт или обычный, бумажный.

Как работает оповещение о кредитах

На главном экране нажимаете на пуш сообщение, которое появится вверху. Оно приводит к сообщению про проверку истории.

Оповещение о запросе кредитной истории
Оповещение о запросе кредитной истории

Тут будет отображаться кто проверят кредитную историю или какой банк открыл счет. Если это были не вы — можно оповестить банк и заблокировать операцию. Также оповещение сохранится в истории — в нижней строке меню значок, похожий на колокольчик.

Пуш-оповещения
Пуш-оповещения

Функция включена в приложении автоматически.

Отслеживание кредитной истории в "Дия"
Отслеживание кредитной истории в "Дия"

Мошенничество с кредитами в Украине приобретает разные черты. В опасность попасть можно не только с реальным оформлением займа, но и с покупками в сети Интернет.

Ранее "Телеграф" писал про возможность для украинцев получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. В 2022 году проект продолжает реализацию.

Теги:
#Кредит #Мошенничество #Оповещение #ДИЯ
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