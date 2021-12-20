С украинцев выбивают "липовые" долги, используя продажных нотариусов: как работает схема

В Украине процветает новая схема по вымогательству несуществующих долгов

Финансовые отношения в виде взятого кредита знакомы многим украинцам, и далеко не всегда их удается вовремя отдать. Но даже если этот вопрос вы уже урегулировали, это не гарантирует от попытки незаконно получить с вас деньги спустя годы после факта кредита. Все, что для этого нужно – заинтересованное юридическое лицо, недобросовестный нотариус и частный исполнитель.

Как из украинцев пытаются выбивать незаконные долги и как правильно отбивать подобные попытки – разбирался «Телеграф».

В возврате средств отказать

В Едином реестре судебных решений Украины можно найти немало документов, посвященных попытке банков или финансовых компаний получить с должника деньги, не имея на то никаких прав.

Так, 2 декабря Индустриальный районный суд Днепра рассмотрел иск гражданина к финансовой компании «Аланд» и третьим лицам – частному нотариусу и частному исполнителю.

По материалам судебного дела, житель Днепра в октябре 2012 года взял кредит в «Райфайзен банк Аваль» 12 573 гривны на 4 года. И вот в апреле 2021 года мужчина узнал, что на него открыто исполнительное производство на основании исполнительного документа, выданного частным нотариусом из Житомира.

Исполнительный документ на сумму в 19 365 гривен был выдан в интересах компании «Аланд», заключившей с «Райфайзен банк Аваль» договор о переуступке прав требования. Мужчина платить деньги отказался и подал в суд.

2 декабря 2021 года суд принял решение признать исполнительную подпись житомирского нотариуса незаконной, а «Аланда» взыскать 908 гривен судебного сбора.

В своем решении суд указал, что нотариус при наложении исполнительной надписи не учел всех документов, необходимых для признания задолженности за должником. В частности, отсутствовали:

- нотариально заверенный кредитный договор между должником и банком;

- выписка со счета должника с указанием суммы задолженности по кредитному договору.

Наконец, обратиться за наложением исполнительной надписи на документ кредитор может лишь в течение 3-х лет со дня заключения кредитного договора, то есть не позднее октября 2015 года. Проще говоря, частный нотариус просто поставила свою надпись, не имея на то законных прав, что и послужило основанием как для финансовой компании открыть исполнительное производство, так и для суда – вынести решение не в ее пользу.

Суд говорит как правильно накладывать исполнительные надписи

Однако на деле данное решение — лишь одно из многих аналогичных, которые отечественные суды рассматривают последние месяцы в интересах недобросовестных финансовых компаний и помогающих им нотариусов.

Как «оживить мертвые» кредиты

Как говорят собеседники «Телеграфа», многие отечественные банки и выкупающие просроченную задолженность финансовые компании, взяли на вооружение схему использования нотариусов для реанимации старых долгов.

«Типичный пример: допустим лет 10 назад вы пришли в один очень известный тогда частный, а ныне государственный банк, получить кредитную карту. В целях экономии времени и «диджитализации», клиенту предлагали присоединиться к условиям кредитования на сайте банка. Он заполнял анкету, получал карту, деньги на ней и все. Никакие кредитные договора не подписывались», — рассказывает руководитель и управляющий партнер в адвокатской фирме «Пакс» Дмитрий Нестеченко.

Проблемы начинались, когда клиент не возвращал деньги и по закону вернуть их было практически невозможно, поскольку не был заключен кредитный договор, с которым можно было идти в суд. Да и сроки исковой давности часто были давно просрочены.

«В банке подошли к проблеме «творчески» — с помощью «своих» нотариусов начали делать исполнительные надписи, на основании которых можно было открывать исполнительные производства. Теперь эту схему используют финансовые компании, занимающиеся выкупом просроченных долгов», — объясняет Нестеченко.

По словам юриста, алгоритм действий в данном случае довольно простой – «свой» нотариус оптом ставит исполнительные надписи для целой пачки таких должников, что стоит не одну тысячу долларов, ведь может стать основанием для лишения его лицензии. Затем открывается исполнительное производство, для чего чаще всего используют частных исполнителей, а далее у должника три варианта.

Судиться, платить, договариваться – как решать проблему «липовых» долгов

Опытные и осторожные финансовые компании обычно открывают исполнительные производства на суммы в 10-20 тысяч гривен, на что у них есть свой резон.

«Данные суммы обычно небольшие и «помогают» правильно выбрать один из доступных вариантов для такого должника», — поясняет Дмитрий Нестеченко.

Так, получая предупреждение о наличии исполнительного производства, украинец может выбрать один из трех вариантов:

заплатить банку или финкомпании;

поторговаться, в надежде снизить сумму к выплате;

подать в суд.

«Скажу по собственному опыту – победа в суде по данному иску при грамотном адвокате гарантирована, но ему придется заплатить 10-15 тысяч гривен, сколько обычно и требуют финкомпании. В результате у оказавшегося в такой ситуации человека возникает вопрос, что для него лучше – платить адвокату или финансовой компании? В лучшем случае по решению суда часть ваших судебных расходов заплатит проигравшая сторона, и адвокат обойдется немного дешевле – в 5-7 тысяч гривен», — резюмирует Нестеченко.

Впрочем, для того чтобы оказаться в долгу перед банком необязательно брать у него деньги и заключать кредитный договор, иногда достаточно просто стать жертвой мошенников.