Укр

Снял все деньги и чуть не оформил кредит: российский следователь устроил "сюрприз" заключенному

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Телефон в руках у российского полицейского
Телефон в руках у российского полицейского

Правоохранителя-злоумышленника освободили от исполнения обязанностей

В столице России одного из сотрудников Министерства внутренних дел подозревают в угоне средств со счета задержанного.

По предварительной информации, должностное лицо завладело мобильным телефоном злоумышленника, а после еще и пыталось оформить на него кредит. Информацию об этом в своем Telegram-канале обнародовал информационный портал "Shot".

По имеющейся информации, 33-летний житель города Москва, капитан юстиции и заместитель руководителя одного из следственных отделений Рязанского района, отобрал мобильный телефон у 44-летнего мужчины, попавшего в СИЗО по подозрению в распространении наркотиков. Не долго думая, МВДшник перевел с мобильного счета задержанного на свой 17 тысяч рублей, но впоследствии решил, что этого недостаточно, поэтому попытался еще и оформить на беднягу кредит в 250 тысяч.

К сожалению "правоохранителя порядка" все пошло не по плану, когда задержанный набрался смелости и написал заявление, где изложил все, что с ним случилось.

В отделение сразу же загремели с проверкой, а горе-копа отстранили от обязанностей. Следствие по данному факту продолжается.

Напомним также, как в Сумской области полицейский пытался разнять пьяную драку, но сам пострадал от агрессивных действий 22-летнего неадекватта. Мужчина ударил правоохранителя, порвал его бушлат, а впоследствии пытался сбежать от правосудия.

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#Россия #Кража #Полицейские
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