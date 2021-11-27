В Сумской области полицейский пытался разнять пьяную драку и сам пострадал (видео момента)

Правоохранители пытались усмирить группу нетрезвых мужчин, но сами получили "на орехи"

На территории одного из микрорайонов города Конотоп в Сумской области агрессивный мужчина напал на полицейского.

Инцидент произошел в пятницу, 26 ноября, около 22 часов вечера, сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции Сумщины.

Согласно имеющейся информации, патрулируя улицы города, правоохранители получили сообщение о том, что в одном из заведений произошла потасовка между мужчинами. Инспекторы оперативно приехали на указанный адрес и попытались успокоить правонарушителей. Одному из присутствующих действия копов не понравились, из-за чего мужчина начал вести себя довольно агрессивно и набросился на правоохранителей порядка.

22-летний житель города пригрозил инспекторам физической расправой и, ударив одного из них, попытался скрыться. Мужчину задержали, а на место происшествия вызвали следователей опергруппы для фиксации преступления.

Согласно данным, предоставленным в полиции, следователи начали расследование указанного факта согласно части 2 статьи 345 УКУ об угрозе или насилии совершенном в сторону правоохранителя порядка.

Сейчас решается вопрос об объявлении нападающему о подозрении в совершении правонарушения и избрании для него меры пресечения. Теперь злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, как в Харьковской области нетрезвый мужчина, натравливавший пса на прохожих, набросился на правоохранителя. Полицейский получил серьезную травму головы.