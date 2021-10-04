Очередное избиение полицейского: пьяный дебошир напал на копа на Харьковщине (фото)

Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

В Харьковской области нетрезвый мужчина набросился на правоохранителя из-за чего тот получил травму головы.

Об этом пишет пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 14:00 в селе Цуповка. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов от одной из местных жительниц, которая заявила, что пьяный мужчина крайне агрессивно себя ведет на улице и натравливает своего пса на прохожих.

На просьбу полицейских прекратить нарушения общественного порядка мужчина не отреагировал и ударил одного из них головой в лоб. 29-летнего полицейского отправили в больницу, а 34-летнего дебошира задержали.

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Против него открыли дело по статье 345 (умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов при исполнении). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Цуповка на карте

Как сообщалось ранее, в Чернигове группа подростков избила двух полицейских, вследствие чего один из них погиб, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что погибшим оказался капитан Артур Ерохин, у него остались жена и двое детей.

Правоохранители оперативно задержали все причастных к инциденту, как оказалось троим из шести молодых людей не исполнилось даже 18 лет.