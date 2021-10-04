Чергове побиття поліцейського: п’яний дебошир напав на копа на Харківщині (фото)

Чоловікові тепер загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Харківській області нетверезий чоловік накинувся на правоохоронця через що той отримав травму голови.

Про це пише прес-служба поліції області.

Інцидент стався близько 14:00 в селі Цупівка. Співробітники правоохоронних органів прибули на виклик від однієї з місцевих мешканок, яка заявила, що п’яний чоловік вкрай агресивно поводиться на вулиці і нацьковує свого пса на перехожих.

На прохання поліцейських припинити порушення громадського порядку чоловік не відреагував і вдарив одного з них головою в лоб. 29-річного поліцейського відправили в лікарню, а 34-річного дебошира затримали.

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Проти нього відкрили справу за статтею 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів при виконанні). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Цупівка на мапі

Як повідомлялося раніше, в Чернігові група підлітків побила двох поліцейських, внаслідок чого один з них загинув, а інший потрапив до лікарні у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що загиблим виявився капітан Артур Єрохін, у нього залишилися дружина і двоє дітей.

Правоохоронці оперативно затримали все причетних до інциденту, як виявилося трьом з шести молодих людей не виповнилося навіть 18 років.