Били ногами, розмазували кров і сміялися: всі деталі вбивства поліцейського в Чернігові (відео 21+)

У чоловіка залишилася дружина і двоє дітей.

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. В результаті події один з них загинув, а другий потрапив в реанімацію.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Інцидент стався на вулиці Незалежності, що в північно-західній частині міста.

Що стало причиною конфлікту невідомо, однак зазначено, що обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Правоохоронці вже затримали шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до інциденту.

Вулиця Незалежності, Чернігів

Примітно, що нападники не просто побили поліцейських, а й зняли це все на відео. Так як на відзнятих кадрах присутні сцени жорстокості, "Телеграф" не стане публікувати їх тут, однак бажаючі можуть ознайомитися з ними за цим посиланням (відео строго 21+)

Поліція встановлює всі деталі події.

Пізніше стало відомо, що загиблим виявився капітан Артур Єрохін. За даними cheline, троє з нападників ще не досягли повноліття, найстаршому з них всього 19 років.

Інформацію про загибель Єрохіна підтвердила його дружина Вероніка.

Вона повідомила, що похорони відбудуться 4 жовтня.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області підліток вбив цуценя на очах у перехожих, а потім заявив, що йому "ніхто не заборонить вбивати". Втім, волонтери все ж змогли домогтися того, щоб справою зайнялася поліція.