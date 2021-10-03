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Били ногами, розмазували кров і сміялися: всі деталі вбивства поліцейського в Чернігові (відео 21+)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Артур Єрохін Новина оновлена 03 жовтня 2021, 16:43
Артур Єрохін

У чоловіка залишилася дружина і двоє дітей.

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. В результаті події один з них загинув, а другий потрапив в реанімацію.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Інцидент стався на вулиці Незалежності, що в північно-західній частині міста.

Що стало причиною конфлікту невідомо, однак зазначено, що обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Правоохоронці вже затримали шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до інциденту.

Вулиця Незалежності, Чернігів
Вулиця Незалежності, Чернігів

Примітно, що нападники не просто побили поліцейських, а й зняли це все на відео. Так як на відзнятих кадрах присутні сцени жорстокості, "Телеграф" не стане публікувати їх тут, однак бажаючі можуть ознайомитися з ними за цим посиланням (відео строго 21+)

Поліція встановлює всі деталі події.

Пізніше стало відомо, що загиблим виявився капітан Артур Єрохін. За даними cheline, троє з нападників ще не досягли повноліття, найстаршому з них всього 19 років.

Інформацію про загибель Єрохіна підтвердила його дружина Вероніка.

Вона повідомила, що похорони відбудуться 4 жовтня.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області підліток вбив цуценя на очах у перехожих, а потім заявив, що йому "ніхто не заборонить вбивати". Втім, волонтери все ж змогли домогтися того, щоб справою зайнялася поліція.

Теги:
#Поліція #Чернігів #Вбивство
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