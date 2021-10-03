Укр

Били ногами, размазывали кровь и смеялись: все детали убийства полицейского в Чернигове (видео 21+)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
464
Артур Ерохин Новость обновлена 03 октября 2021, 16:43
Артур Ерохин

У мужчины осталась жена и двое детей.

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате происшествия один из них погиб, а второй попал в реанимацию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел на улице Независимости, что в северо-западной части города.

Что стало причиной конфликта неизвестно, однако указано, что оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Правоохранители уже задержали шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к инциденту.

Улица Независимости, Чернигов
Улица Независимости, Чернигов

Примечательно, что нападавшие не просто избили полицейских, но и засняли это все на видео. Так как на отснятых кадрах присутствуют сцены жестокости, "Телеграф" не станет публиковать их здесь, однако желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке (видео строго 21+)

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Позже стало известно, что погибшим оказался капитан Артур Ерохин. По данным cheline, трое из нападавших еще не достигли совершеннолетия, самому старшему из них всего 19 лет.

Информацию о гибели Ерохина подтвердила его жена Вероника.

Она сообщила, что похороны состоятся 4 октября.

Как сообщалось ранее, в Одесской области подросток убил щенка на глазах у прохожих, а потом заявил, что ему "никто не запретит убивать". Впрочем, волонтеры все же смогли добиться того, чтобы делом занялась полиция.

Теги:
#Полиция #Чернигов #Убийство
Президент Украины Владимир Зеленский
Политика
Зеленский нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке (видео)
Дата публикации
Категория
Артур Ерохин
Били ногами, размазывали кровь и смеялись: все детали убийства полицейского в Чернигове (видео 21+)
Дата публикации
Категория
Тюрьма в городе Рустави, где содержат Саакашвили
"Телеграф" добрался до тюрьмы, где сидит Саакашвили
Дата публикации
Категория
Алексей Любченко и Юлия Свириденко
В Кабмине готовят ещё одну громкую отставку - источники
Дата публикации
Категория
"Слуги народа" в Трускавце наградили самих себя
Инвестняня и турбо жим-жим: "Слуги народа" вручили премии сами себе