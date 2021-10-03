Били ногами, размазывали кровь и смеялись: все детали убийства полицейского в Чернигове (видео 21+)

У мужчины осталась жена и двое детей.

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате происшествия один из них погиб, а второй попал в реанимацию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел на улице Независимости, что в северо-западной части города.

Что стало причиной конфликта неизвестно, однако указано, что оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Правоохранители уже задержали шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к инциденту.

Улица Независимости, Чернигов

Примечательно, что нападавшие не просто избили полицейских, но и засняли это все на видео. Так как на отснятых кадрах присутствуют сцены жестокости, "Телеграф" не станет публиковать их здесь, однако желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке (видео строго 21+)

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Позже стало известно, что погибшим оказался капитан Артур Ерохин. По данным cheline, трое из нападавших еще не достигли совершеннолетия, самому старшему из них всего 19 лет.

Информацию о гибели Ерохина подтвердила его жена Вероника.

Она сообщила, что похороны состоятся 4 октября.

Как сообщалось ранее, в Одесской области подросток убил щенка на глазах у прохожих, а потом заявил, что ему "никто не запретит убивать". Впрочем, волонтеры все же смогли добиться того, чтобы делом занялась полиция.