"Никто не запретит мне убивать": несовершеннолетний посреди улицы убил щенка в Одесской области (видео)

За убийство животных парню может грозить тюремное заключение.

В городе Рени Одесской области несовершеннолетний прямо посреди улицы убил щенка. Это уже не первый случай, когда парень лишает жизни животных. На замечание волонтера, он заявил, что никто не запретит ему это делать.

Об этом сообщает общественная организация "UAnimals" на странице в Instagram.

Парень решил убить щенка прямо посреди улицы на глазах других людей. После того как животное умерло, он бросил его в кусты. На момент инцидента рядом была волонтер, которая подошла к парню для проведения беседы. Судя по словам несовершеннолетнего, было понятно, что он уже неоднократно убивал животных. На замечание волонтера парень сказал, что никто не запретит продолжать ему это делать.

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Юристы общественной организации решили помочь волонтерке добиться того, чтобы виновный в убийстве живых существ получил за это наказание. Стоит отметить, в случае, если парню уже есть 14 лет, ему за совершенное преступление грозит шестимесячное заключение или до трех лет ограничения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 сентября в Киеве и 30 других городах Украины прошел марш защиты животных, который собрал тысячи людей.