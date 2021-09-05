Марш защитников животных собрал несколько тысяч человек в центре Киева и других городах (эксклюзивный фоторепортаж)
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Акция в поддержку животных состоялась в 30 городах Украины
В Киеве и 30 других украинских городах сегодня, 5 сентября, проходит Всеукраинский марш за животных. Тысячи неравнодушных граждан и волонтеров вышли в центры городов, чтобы привлечь внимание к издевательствам над животными и предотвратить это в будущем.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из центра Киева.
Участники акций протеста обращаются к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и нардепам с требованием — запретить цирки с животными, контактные зоопарки, пушные фермы и притравочные станции.
Митингующие пришли с плакатами, которые больше всего привлекают внимание к незащищенности животных и жестокости по отношению к ним:
Не обошлось на акции в поддержку животных и без четвероногих. Участники акции взяли их с собой.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Стоит отметить, что Всеукраинский марш за животных проходит в 30 других городах Украины — Львове, Харькове, Тернополе, Одессе, Северодонецке, Чернигове.
Кроме того, к акции протеста присоединились в Антарктиде на станции "Академик Вернадский".
Участники экспедиции отметили, что морские млекопитающие должны жить исключительно в морях и океанах, а не в дельфинариях, и призвали к гуманному обращению с животными.
"Телеграф" собрал самые яркие кадры из разных городов.
Во Львове марш в поддержку животных прошел под лозунгом "Львов — за гуманность". На акцию вышли несколько сотен неравнодушных, которые прошлись по центру города.
В Виннице Всеукраинский марш за права животных также собрал много неравнодушных жителей. Люди пришли с плакатами с надписями: «Защита слабых — дело сильных», «Животные — не клоуны», «Винница за гуманность», «Животные — это мы».
В Полтаве участники акции в поддержку животных собрались в центре города. Кинологи демонстрировали людям навыки дрессуры их животных, после чего маршем отправились по центру города.
Ранее "Телеграф" сообщал, почему закон в Украине не защищает животных и как это исправить. Каковы масштабы нарушения прав животных в нашей стране? Как противодействовать? — на эти вопросы ответила юрист, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.
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