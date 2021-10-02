"Ніхто не заборонить мені убивати": неповнолітній посеред вулиці убив щеня на Одещині (відео)

За вбивство тварин хлопцю може загрожувати ув'язнення.

У місті Рені Одеської області неповнолітній прямо посеред вулиці убив цуценя. Це уже не перший випадок, коли хлопець позбавляє життя тварин. На зауваження волонтерки, він заявив, що ніхто не заборонить йому це робити.

Про це повідомляє громадська організація "UAnimals" на сторінці в Instagram.

Хлопець вирішив убити щеня прямо серед вулиці на очах інших людей. Після того, як тварина померла, він кинув її у кущі. На момент інциденту поруч була волонтерка, котра підійшла до хлопця для проведення бесіди. Судячи зі слів неповнолітнього, було зрозуміло, що він уже неодноразово убивав тварин. На зауваження волонтерки хлопець сказав, що ніхто не заборонить продовжувати йому це робити.

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Юристи громадської організації вирішили допомогти волонтерці домогтися того, аби винний у вбивстві живих істот отримав за це покарання. Варто відзначити, в разі, якщо хлопцю уже є 14 років, йому за вчинений злочин загрожує шестимісячне увʼязнення або до трьох років обмеження свободи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 вересня у Києві та 30 інших містах України пройшов марш захисту тварин, який зібрав тисячі людей.