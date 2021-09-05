Марш захисників тварин зібрав кілька тисяч людей у центрі Києва та інших містах (ексклюзивний фоторепортаж)

Акція на підтримку тварин відбулася у 30 містах України

У Києві та 30 інших українських міст сьогодні, 5 вересня, проходить Всеукраїнський марш за тварин. Тисячі небайдужих громадян та волонтерів вийшли у центри міст, щоб привернути увагу до знущань над тваринами та запобігти цьому у майбутньому.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з центру Києва.

Учасники акцій протесту звертаються до Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та нардепів з вимогою — заборонити цирки з тваринами, контактні зоопарки, хутрові ферми і притравочні станції.

Мітингувальники прийшли з плакатами, які найбільше привертають увагу до незахищеності тварин та жорстокості по відношенню до них:

Не обійшлося на акції у підтримку тварин і без чотирилапих. Учасники акції взяли їх з собою.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що Всеукраїнський марш за тварин проходить у 30 інших містах України — Львові, Харкові, Тернополі, Одесі, Сєвєродонецьку, Чернігові.

Крім того, до акції протесту приєдналися в Антарктиді, на станції "Академік Вернадський".

Учасники експедиції наголосили, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях, і закликали до гуманного поводження з тваринами.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

"Телеграф" зібрав найяскравіші кадри з різних міст.

У Львові марш на підтримку тварин пройшов під гаслом "Львів — за гуманність". На акцію вийшли кілька сотень небайдужих, які ходою рушили по центру міста.

У Вінниці Всеукраїнський марш за права тварин також зібрав багато небайдужих жителів. Люди прийшли з плакатами з надписами: «Захист слабких – справа сильних», «Тварини – не клоуни», «Вінниця за гуманність», «Тварини – це ми».

У Полтаві учасники акції на підтримку тварин зібралися у центрі міста. Кінологи демонстрували людям навики дресури їх тварин, після чого маршем вирушили центром міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому закон в Україні не захищає тварин і як це виправити. Які масштаби порушення прав тварин у нашій країні? Як протидіяти? — на ці питання відповіла юристка, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.