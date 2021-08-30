Британський морський піхотинець відмовився евакуюватися з Кабула без своїх двох сотень тварин

У притулку проживало 140 собак і 60 котів.

Колишній офіцер ВМС Великобританії Пен Фартінг, що володіє притулком для тварин у Кабулі, навідріз відмовився від евакуації з Афганістану після приходу до влади екстремістської організації "Талібан" без своїх вихованців.

Його історією поділилося видання BBC.

Спочатку йому, як громадянинові Британії, прийшло запрошення на евакуацію, проте той відмовився покидати країну без інших працівників притулку і близько двох сотень тварин.

Коли про його історію дізналися користувачі мережі і ЗМІ, влада країни схвалили такий крок.

Виліт Фартінга в компанії афганців, що йому допомагали, і тварин спочатку був запланований на 26 серпня, проте після терактів в аеропорту Кабула плани були змінені.

В кінцевому підсумку на його евакуацію було виділено чартерний рейс збройних сил Британії.

Всього в притулку мешкають 140 собак і 60 котів.

Притулок "Наузад" був створений ще в 2007 році, а його метою було возз’єднання військовослужбовців з тваринами, які були ними врятовані. Сам Фартінг раніше служив у морській піхоті в Афганістані і прийшов до висновку, що там допомоги потребують не тільки люди, але і тварини. Після цього він написав дві книги.

Нагадаємо, після виведення американських військ з Афганістану, бойовики "Талібану" перейшли в широкомасштабний наступ і змогли в короткі терміни взяти владу в країні.

Разом з тим, група прихильників демократичного ладу під керівництвом Ахмада Масуда зайняла оборону в Панджшерском ущелині і має намір надавати рішучий опір талібам.

Як повідомлялося раніше, напередодні з Кабула вилетіли ще три українські літаки з біженцями. Всього вдалося евакуювати близько 400 осіб.