Британский морпех отказался эвакуироваться из Кабула без своих двух сотен животных

В приюте проживало 140 собак и 60 котов.

Бывший офицер ВМС Великобритании Пен Фартинг, владеющий приютом для животных в Кабуле, наотрез отказался от эвакуации из Афганистана после прихода к власти экстремистской организации "Талибан" без своих питомцев.

Его историей поделилось издание BBC.

Изначально ему, как гражданину Британии, пришло приглашение на эвакуацию, однако тот отказался покидать страну без других работников приюта и около двух сотен животных.

Когда о его истории узнали пользователи сети и СМИ, власти страны одобрили такой шаг.

Вылет Фартинга в компании помогавших ему афганцев и питомцев изначально был запланирован на 26 августа, однако после терактов в аэропорту Кабула планы были изменены.

В конечном итоге на его эвакуацию был выделен чартерный рейс вооруженных сил Британии.

Всего в питомнике проживают 140 собак и 60 котов.

Приют "Наузад" был создан еще в 2007 году, а его целью было воссоединение военнослужащих с животными, которые были ними спасены. Сам Фартинг ранее служил в морской пехоте в Афганистане и пришел к выводу, что там в помощи нуждаются не только люди, но и животные. После этого он написал две книги.

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана, боевики "Талибана" перешли в широкомасштабное наступление и смогли в краткие сроки взять власть в стране.

Вместе с тем, группа сторонников демократического строя под руководством Ахмада Масуда заняла оборону в Панджшерском ущелье и намерена оказывать решительное сопротивление талибам.

Как сообщалось ранее, накануне из Кабула вылетели еще три украинских самолета с беженцами. Всего удалось эвакуировать около 400 человек.