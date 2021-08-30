Укр

Британский морпех отказался эвакуироваться из Кабула без своих двух сотен животных

Автор
Г. Лубенец
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Британский морпех отказался эвакуироваться из Кабула без своих двух сотен животных Новость обновлена 29 августа 2021, 18:04
Пен Фартинг и его собаки

В приюте проживало 140 собак и 60 котов.

Бывший офицер ВМС Великобритании Пен Фартинг, владеющий приютом для животных в Кабуле, наотрез отказался от эвакуации из Афганистана после прихода к власти экстремистской организации "Талибан" без своих питомцев.

Его историей поделилось издание BBC.

Изначально ему, как гражданину Британии, пришло приглашение на эвакуацию, однако тот отказался покидать страну без других работников приюта и около двух сотен животных.

Когда о его истории узнали пользователи сети и СМИ, власти страны одобрили такой шаг.

Вылет Фартинга в компании помогавших ему афганцев и питомцев изначально был запланирован на 26 августа, однако после терактов в аэропорту Кабула планы были изменены.

В конечном итоге на его эвакуацию был выделен чартерный рейс вооруженных сил Британии.

Всего в питомнике проживают 140 собак и 60 котов.

Приют "Наузад" был создан еще в 2007 году, а его целью было воссоединение военнослужащих с животными, которые были ними спасены. Сам Фартинг ранее служил в морской пехоте в Афганистане и пришел к выводу, что там в помощи нуждаются не только люди, но и животные. После этого он написал две книги.

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана, боевики "Талибана" перешли в широкомасштабное наступление и смогли в краткие сроки взять власть в стране.

Вместе с тем, группа сторонников демократического строя под руководством Ахмада Масуда заняла оборону в Панджшерском ущелье и намерена оказывать решительное сопротивление талибам.

Как сообщалось ранее, накануне из Кабула вылетели еще три украинских самолета с беженцами. Всего удалось эвакуировать около 400 человек.

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