Річ, у якої немає прав: чому закон в Україні не захищає тварин і як це виправити

Тварин в Україні використовують для розваги та заробітку. Так, днями українців обурили випадки, коли на пляжі в Скадовську пофарбований під зебру кінь розважав дітей, а крокодила фотографували, перемотавши йому рот скотчем "задля безпеки". Які масштаби порушення прав тварин у нашій країні? Як протидіяти? На ці та інші питання "Телеграфу" відповіла юристка, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

За її словами, законодавча база в Україні щодо поводження з тваринами має чимало прогалин. Сьогодні не має заборони на фотографування з дикими чи іншими тваринами.

"Ситуацію має змінити законопроєкт 2351, бо там пропонується норма про заборону фотографування з диким тваринами, наприклад, як це сталося з крокодилом на тому пляжі, або часто позувати на морських курортах доводиться мавпочкам, - розповіла зоозахисниця. – Проєкт закону вже зареєстровано, зоозахисна спільнота сподівається, що його приймуть, і тоді вже буде точно заборонено такий вид розваг".

Крім того, цей законопроєкт пропонує заборонити залишати тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища вище ніж +20 та нижче ніж -5. У деяких країнах, наприклад, поліції навіть дозволяється розбити вікно машини, якщо там залишили самотніх собаку чи кота.

Тварини в Україні не мають прав: що передбачає закон

Відповідальність за жорстоке поводження в Україні регулює ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема може бути накладено штраф у розмірі 3400-5100 гривень, якщо знущання над тваринами не призвело до їх каліцтва чи загибелі, а за повторне правопорушення - 5100-8500 гривень. У випадку каліцтва чи загибелі тварини передбачено 17000-51000 гривень штрафу або обмеження волі строком до 3 років. Якщо дії визнано особливо жорстокими чи вони відбувалися у присутності дітей, то санкція статті сягає 5-8 років позбавлення волі. Крім того, в Україні існує профільний закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.

Тож якщо ви стали свідками жорстокого поводження з тваринами, то можна викликати поліцію і писати заяву, посилаючись на ці норми. Та чи діють законодавчі засади на практиці?

"Все залежить від контролюючих органів. На жаль, поки в поліції немає настільки кваліфікованих співробітників, які б досконало розбиралися в проблемах жорстокого поводження з тваринами. Дуже часто буває так, що люди викликають на місце поліцію, але вона не знає що робити. У багатьох випадках навіть просто сміється, мовляв, це ж собака чи кішка, це не злочин, навіщо нас викликати. Лише якщо людина юридично обізнана, то може наголосити на прийнятті заяви," – розповіла юристка.

За словами Суркової, в Україні у тварин майже немає прав. У профільному законі про захист тварин від жорстокого поводження йдеться, що він спрямований на захист від страждання та загибелі тварини, а також на захист природних прав.

"А таких прав, як має, наприклад, людина в нашій країні – в тварин немає. Якщо людина є суб’єктом права, то тварина, на жаль, за законодавством вважається об’єктом, тобто тварина є річчю", - зауважує зоозахисниця.

Тоді як в розвинених країнах права тварин навіть закріплені в конституції. Як зазначила Суркова, саме до такого результату має прагнути і наша держава. Найбільш незахищеними тваринами в Україні юристка називає сільськогосподарських і лабораторних.

Утримання тварин у квартирі: як боротися з недобросовісними господарями

В мережі чимало історій про те, як мешканці багатоквартирних домів роками скаржаться на сусідів, бо ті заводять по "40 котів" і не доглядають за тваринами належним чином. Як зауважила Суркова, кожен випадок варто розбирати окремо. Загалом вона виокремлює три типи подібних ситуацій.

Перша, це коли волонтери створюють мініпритулки у себе в квартирах і будинках.

"В Україні немає притулків для тварин державної форм власності. Якщо людина бачить на вулиці безпритульне кошеня або цуценя, то не може взяти якийсь номер телефону притулку, зателефонувати і відвести туди тварину. Там би її оглянули, полікували і прилаштували", - пояснила зоозахисниця.

Тому люди змушені нести знайдену тварину додому, а потім намагатися прилаштувати її через соцмережі. Той же Facebook буквально кишить такими оголошеннями. Прилаштувати цих тварин важко, бо пропозиція набагато перевищує попит. Тож "знахідки" можуть залишатися у волонтерів протягом декількох років, поки не відшукаються добрі руки. Зазвичай волонтери гарно доглядають за тваринами, вакцинують і стерилізують їх, тож нарікань із боку сусідів не виникає.

Інший випадок, коли людина забирає до себе безпритульну тварину, але не знає про необхідність стерилізації або ж не має на це коштів. Бо якщо у місті відсутні пільгові програми зі стерилізації, то ця процедура може обійтися у відчутну для пересічного громадянина суму. Тому може відбутися неконтрольоване розмноження тварин, що живуть у межах однієї квартири.

Найгірше, коли доглядати за безпритульними тваринами вирішає людина, яка страждає на психічне захворювання.

"Психічно хвора людина начебто і з добрих намірів підбирає цих тварин, але влаштовує "концтабір" в своїй квартирі: з поганим доглядом і неналежним годуванням. Звісно, що наслідок – запах, який розповсюджується в багатоквартирному будинку, це викликає проблеми з сусідами. Такі випадки дуже важкі, - розповідає Суркова. – Людина, навіть якщо з нею провести бесіду, може не усвідомлювати наслідки своїх дій. Квартира – приватна власність, тож людина може не пустити ані поліцію, ані волонтерів".

Зазвичай такі ситуації вирішуються довго та лише за допомогою знаходження спільної мови між зооволонтерами та утримувачем тварин. Зоозахисники допомагають зі стерилізацією тварин, намагаються знайти їм нових господарів, регулярно купують наповнювачі для туалетів, аби запобігти розповсюдженню запахів.

Суркова додала, що комунальні підприємства, які уповноважені міськими радами регулювати чисельність безпритульних тварин на вулицях міста, працюють за принципом ВСВП: відлов, стерилізація, вакцинація і повернення до ареалу перебування. Тварини утримуються на підприємствах протягом 10-15 днів, стерилізуються, вакцинуються (візуально це можна зрозуміти за кліпсом на вухові) та відпускаються.