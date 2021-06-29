Доки це буде тривати? Мережу схвилювали фото крокодила на пляжі в Скадовську

У Скадовську, на березі Чорного моря, чоловік носив крокодила з заклеєною скотчем пащею і пропонував бажаючим потримати його на руках і сфотографуватися. Шокуючі кадри розмістили на сторінці в Instagram khersonoperativ і в місцевих новинарних пабліках в Telegram.

У соціальних мережах вчинок чоловіка викликав хвилю засудження. Деякі коментатори запропонували вчинити з ним аналогічним чином.

Це не перший випадок жорстокого поводження з тваринами в Херсонській області. Раніше "Телеграф" повідомляв, що в тому ж Скадовську коня перефарбували в зебру і катали туристів.

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