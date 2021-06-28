В Херсонской области лошадь перекрасили в зебру и катали туристов: в сети возмущены (видео)

На территории пляжа в Скадовске (Херсонская область) местные "предприниматели" перекрасили лошадь под зебру и катали на ней туристов.

Кадрами с места поделился телеграм-канал "Ху**ый Херсон".

"Это нормально с животными так обращаться? Лошадь перекрасили в зебру и заставляют катать отдыхающих в жару", - говорится в подписи к видео.

Примечательно, что в комментариях к записи нашлись люди, которые выразили убеждение, что это на самом деле зебра, а не лошадь.

Другие же просто возмутились подобным обращением с животным.

"Бедняжка, ей наверное очень жарко";

"Пускай на своих горбах катают людей";

"Не могу понять кто здесь животное, а кто человек", - пишут в сети.

Как сообщалось ранее, в Одесской области в нацпарке "Тузловские лиманы" гусь затесался в стаю пеликанов и мирно с ними живет.