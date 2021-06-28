В Херсонской области лошадь перекрасили в зебру и катали туристов: в сети возмущены (видео)

На территории пляжа в Скадовске (Херсонская область) местные "предприниматели" перекрасили лошадь под зебру и катали на ней туристов.
Кадрами с места поделился телеграм-канал "Ху**ый Херсон".
"Это нормально с животными так обращаться? Лошадь перекрасили в зебру и заставляют катать отдыхающих в жару", - говорится в подписи к видео.
Примечательно, что в комментариях к записи нашлись люди, которые выразили убеждение, что это на самом деле зебра, а не лошадь.
Другие же просто возмутились подобным обращением с животным.
"Бедняжка, ей наверное очень жарко";
"Пускай на своих горбах катают людей";
"Не могу понять кто здесь животное, а кто человек", - пишут в сети.
Как сообщалось ранее, в Одесской области в нацпарке "Тузловские лиманы" гусь затесался в стаю пеликанов и мирно с ними живет.