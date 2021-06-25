Свой среди чужих: спасенный одесситами гусь прижился в стае пеликанов (удивительные фото)

В Одесской области в нацпарке "Тузловские лиманы" гусь прижился в стае пеликанов.

Об этом 24 июня в Фейсбуке сообщил глава научного департамента "Тузловских лиманов" Иван Русев.

По его слова серый гусь "упал с неба" еще в сентябре 2020 года. Тогда его назвали Одиссеем, осенью и зимой он жил вместе с пеликанами и аистом по имени Робинзон.

Недавно гуся выпустили и он исчез. Однако, спустя несколько дней, в фотоловушках его нашли в стае диких розовых пеликанов.

Гусь с ними уже подружился и они мирно живут. Сейчас он уже свободно живет на лимане Шаганы.

Фото того самого гуся:

Напомним, что 21 июня в Харьковском дельфинарии NEMO родился дельфиненок. Для сухопутного Харькова рождение дельфиненка это редкость.