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Может он уже мертвый? Сеть поразило видео с верблюдом из Одесского зоопарка

Может он уже мертвый? Сеть поразило видео с верблюдом из Одесского зоопарка
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф

В одесском зоопарке верблюд вызвал сочувствие у украинцев своим внешним видом.

Поводом для волнения и жалости стало видео, опубликованное в Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

"Верблюду в одесском зоопарке, судя по всему, не очень кайфово", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как верблюд лежит на боку и выглядит совсем неухоженным. Внешний вид, учитывая состояние шерсти животного, кажется болезненным. Верблюд даже не реагирует на крики сойки, присевшей на парапет. Ни разу за время видео, он не поднял головы.

За два часа после опубликования ролик с несчастным верблюдом набрал почти 37 тысяч просмотров и около 300 комментариев.

"Одесский зоопарк одним словом", "Директор устроил сафари?", "Бедолаги", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее из зоопарка в Одессе сбежал конь и устроил в Преображенском парке настоящий переполох.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

Все по теме:

Одесса, Видео, Верблюды, Зоопарки.
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