На Днепропетровщине неадекватный мужчина убивает дворовых животных и показывает гениталии детям (фото, видео)

В селе Малиновка Днепропетровской области проживает мужчина Николай, который убивает животных, а также демонстрирует половые органы детям.

Об этом пишет в среду, 2 июня, местный Telegram-канал "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Жители села бояться жить по соседству с таким "больным".

Канал также приводит слова жителей села: "Неоднократно обращались в полицию, психиатрическую больницу г.Днепр, его не забирают, потому что он для них не псих. В этот раз он убил дворовых собачек, а что дальше? Помогите ..."

"Со слов односельчан в четверг (27 мая – ред.) написали очередное заявление в полицию за то, что он размахивал своим половым органом перед детьми - девочками, его задержали, а через несколько часов отпустили", - говорится в заметке.

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