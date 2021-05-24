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Выжило всего 26 котят из 62: в Одессе разоблачили коробочников-живодеров (видео)

Выжило всего 26 котят из 62: в Одессе разоблачили коробочников-живодеров (видео)
16:04 Сегодня Телеграф скриншот

В Одессе зоозащитники благодаря неравнодушным соседям обнаружили квартиру, хозяева которой собирали котят и морили их голодом: большинство из шести десятков маленьких зверьков погибли.

Об этом сообщает в понедельник, 24 мая, Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"Зоозащитники узнали от неравнодушных соседей, в квартире напротив живут "коробочники". Так называют людей, которым отдают котят, которых родили домашние кошки на самовыгуле (также так называют уличных попрошаек с животными – ред.). А также дают деньги на корм, чтобы они кормили животных, пока не найдут им дом", - говорится в сообщении.

Однако выяснилось, что люди и не собирались искать дом для котят: их просто приносили домой и морили голодом.

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"Зоозащитники, попав в квартиру, увидели ужасное зрелище: в клетках лежали замученные котята. Большинство были мертвыми и лежали в собственных фекалиях, а те, кому посчастливилось выжить, не шевелились и были напуганы", - говорится в сообщении.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика:

В квартире на момент прибытия зоозащитников было 62 котенка, но только 26 были живыми.

"Сейчас выжившие животные находятся в клинике и нуждаются в лечении. Зоозащитники написали заявление в полицию", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 22 мая в Киеве на Троещине пьяный мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами.

Ранее в Одессе, в Царском селе живодер жестоко убил пробравшегося на его участок соседского кота на глазах у владельцев.

После этого группа неизвестных разрисовала краской дом живодера.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Одесса, Голод, Котята, Живодеры.
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