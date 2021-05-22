В Киеве на Троещине пьяный мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами: живодеру грозит срок (фото)

В Киеве следователи полиции сообщили о подозрении жителю Троещины за жестокое обращение с животными: мужчина выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа.

Об этом сообщает в субботу, 22 мая, пресс-служба столичного главка полиции.

Как рассказывают в ведомстве, в дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака.

По словам следователя Деснянского управления полиции Александры Недуховой, правоохранители установили квартиру, дверь которой открыл 42-летний мужчина, который в дальнейшем признался в содеянном.

"Фигурант, будучи с состоянии алкогольного опьянения, решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, поэтому правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа", - рассказала следователь.

В результате падения четверо животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной больнице.

По данному факту следственный отдел Деснянского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.