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В Одессе отомстили живодеру, убившему кота на глазах у хозяина: не обошлось без драки (видео)

В Одессе отомстили живодеру, убившему кота на глазах у хозяина: не обошлось без драки (видео)
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

В Одессе в Царском селе группа неизвестных разрисовала краской дом живодера, убившего пробравшегося на его участок соседского кота, а после – подралась с прибившими на место работниками охранной фирмы.

Об этом сообщает в среду, 10 марта, Telegram-канал "Одесса INFO" и публикует видео, где трое мужчин в черных костюмах обрисовывают баллончиками стены и окна дома.

Позже канал опубликовал видео, на котором запечатлена потасовка между этой группой и прибывшими на место, предположительно, сотрудниками охранной фирмы.

Как ранее в среду сообщал "Телеграф", в полиции Одесской области расследуют убийство кота в Царском селе по статье о жестоком обращении с животным.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 335

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Одесса, Убийство, Кот, Дом, Царское село, Живодер, разрисовали.
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