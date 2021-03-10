В Одессе отомстили живодеру, убившему кота на глазах у хозяина: не обошлось без драки (видео)

В Одессе в Царском селе группа неизвестных разрисовала краской дом живодера, убившего пробравшегося на его участок соседского кота, а после – подралась с прибившими на место работниками охранной фирмы.

Об этом сообщает в среду, 10 марта, Telegram-канал "Одесса INFO" и публикует видео, где трое мужчин в черных костюмах обрисовывают баллончиками стены и окна дома.

Позже канал опубликовал видео, на котором запечатлена потасовка между этой группой и прибывшими на место, предположительно, сотрудниками охранной фирмы.

Как ранее в среду сообщал "Телеграф", в полиции Одесской области расследуют убийство кота в Царском селе по статье о жестоком обращении с животным.